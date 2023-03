Osmadvacet tisíc čistého? Odborní asistenti z humanitních a sociálněvědních oborů berou méně než prodavačka v supermarketu. Někteří, aby uživili rodinu, odcházejí z fakult. Kvůli neudržitelné situaci v úterý filozofické fakulty napříč Českou republikou pořádaly protestní akci Hodina pravdy a připojila se i Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Protest Hodina pravdy a stávkové shromáždění v Olomouci, 28. března 2023 Univerzity Palackého v Olomouci. Hodinu po poledni se na nádvoří fakulty v Křížkovsk | Video: Tauberová Daniela

Na shromáždění na nádvoří v Křížkovského ulici dorazilo několik stovek nespokojených vyučujících a jejich studentů.

„Není možné, aby univerzitní profesoři zvažovali přechod na základní a střední školy proto, aby mohli platit nájem,“ poukazoval na shromáždění děkan olomoucké fakulty Jan Stejskal.

Pondělní jednání zástupců fakult s představiteli vlády podle Stejskala nepřineslo výsledek.

„Bylo nám doporučeno, ať sami přemýšlíme, jak zracionalizovat naše fakulty – jak je zmenšit, jak propustit lidi – a když to uděláme, že budou o něčem přemýšlet. Situace nazrála k tomu, že patrně nemůžeme od této reprezentace očekávat nic. My, učitelé, si vás, studenty, v žádném případě nechceme brát jako rukojmí, nicméně budete muset zvážit, co budeme dělat dále. Děkuji, že vám záleží na tom, aby vaši učitelé mohli žít důstojný život a být důstojně zaplaceni za důležitou práci, kterou dělají,“ uvedl děkan.

Hlavními důvody protestů jsou nízké platy a pedagogové poukazují na nerovnost v odměňování například v porovnání s vyučujícími z přírodovědných oborů.

Odborní asistenti na protestní akci otevřeně hovořili o tom, že berou osmadvacet tisíc korun čistého. Další se svěřili, že na fakultě končí. Na shromáždění vystoupili také představitelé fakult z Brna, Ostravy, Opavy a Českých Budějovic.

Předseda odborů olomoucké fakulty František Kratochvíl nevyloučil podání žaloby o ušlou mzdu vůči univerzitám právě kvůli rozdílnému odměňování pedagogů za stejnou práci.

„Tato žaloba je největší zbraň, kterou máme a kterou vytáhneme, až všechna jednání o nápravě selžou,“ uvedl.

Fakulty požadují zrovnoprávnění tarifů mezi obory na tuzemských vysokých školách a navýšení jejich rozpočtu tak, aby mzdy dosahovaly úrovně odpovídající prestiži a nasazení pedagogů a vědců dotčených fakult a vědeckých pracovišť.

Téměř roční snaha o vyjednávání podle protestujících nevedla k posunům.