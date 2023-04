Na lavičce kousek od vchodu do mohelnické radnice sedí v úterý 11. dubna ráno starší žena. „To je ostuda, co?“ říká při pohledu na pytle naskládané u vchodu do budovy. Jsou plné odpadků a odpad je tématem, které už několik týdnů budí u řady Mohelničanů vášně.

„Já bydlím u bazénu, lidi tam jezdí auty, za dva dny jsou kontejnery na tříděný odpad plné. Pak ať se nediví, že to tam dávají lidé okolo. Popelnice na tříděný odpad si málokdo vyzvedl a lidi to teď vozí tam, kde zůstaly kontejnery,“ dodává.

Na sídlišti v ulici Na Příkopech venčí žena středního věku psa.

„Tady třeba přivezli černé popelnice, ale jen dvě a zapomněli nahlásit, že se to tu má vyvážet. Jak byl vítr, plechovky, všechno to lítalo po sídlišti. Bylo to hrozné. A někdo to asi udělal natruc,“ míní o akci u radnice obyvatelka sídliště.

Vášně kvůli reformě

Vášně ve městě vyvolává reforma svozu odpadu, která odstartovala na konci února. Změny se týkají rodinných a některých bytových domů, nikoli sídlišť. Každý obyvatel rodinného domu si měl možnost vyzvednout žlutou popelnici na plasty a modrou na papír.

U domu mohou mít lidé až čtyři popelnice: kromě žluté a zelené také z dřívějška hnědou na bioodpad a klasickou na zbytkový odpad. Z ulic s rodinnými domky také zmizely kontejnery na plasty a papír.

Přesměrováním části odpadu do barevných popelnic má snížit množství směsného odpadu. Město tak snížilo interval svozu popelnic z rodinných domů na třítýdenní.

Dlouhý interval svozu ale řadě lidí komplikuje život.

„Vyváželi nám popelnice každý pátek a teď je vyváží jednou za tři týdny. Na baráku je hlášených pět osob s trvalým pobytem, děcko na plínkách a máme jednu popelnici. Ano, dali nám na plast a papír. Ale to jsme třídili i předtím a házeli jsme to do kontejneru. Popelnice mají vyvážet teď ve čtvrtek nebo až příští týden a podívejte se, jak je plná,“ ukazuje Klára Svojanovská. Její rodina plánuje nákup další popelnice, do které bude v zimě sypat popel.

„Já jsem pro třídění, ale měli to udělat postupně. Třeba snížit interval na čtrnáctidenní. Až uvidí, že se s tím lidi sžijí, tak to posunout. Ale pro lidi, kteří nejsou absolutně zvyklí třídit, je to nemyslitelné. Celé je to super nápad, ale blbě provedený,“ dodává.

Zmenšit netříděný odpad

Za likvidaci odpadu Mohelnice doplácí tři miliony korun. Smyslem reformy bylo podle starosty Pavla Kuby snížit množství zbytkového komunálního odpadu, jehož likvidace stojí nejvíce, ve prospěch tříděných složek, jejichž likvidace je levnější nebo je lze dokonce prodat jako druhotnou surovinu. To má spolu se snížení četnosti svozu přinést úspory.

Město chtělo systém vyhodnotit a případně upravit po třech měsících. Podle starosty však může k úpravám dojít i dříve.

„Taková byla původní dohoda. Je možné, že někteří zastupitelé budou na zastupitelstvu 19. dubna navrhovat, aby se intervaly svozu zkrátily,“ připustil.

Na sídlištích se nyní vyváží černé popelnice každý týden. Obyvatelé rodinných domků mají podle starosty možnost pořídit si 240 litrové popelnice, které mají oproti klasickým plechovým dvojnásobný objem.

„Na sídlištích se toho moc nezměnilo. Úspory za dopravu a vytříděný odpad by se měly projevit. Každý rok se zvyšovala částka, kterou město na likvidaci odpadu doplácelo. Odpad, který každý člověk vytváří, je jeho, a měl by za něj zaplatit. Nemělo by to platit město, to má dělat jiné činnosti,“ doplnil starosta Kuba.

Pytle u radnice vytřídili

A pytle u radnice? Jejich obsah ještě o Velikonočním pondělí přebrala skupina dobrovolníků. Ukázalo se, že velkou většinu odpadu šlo vytřídit. Z patnácti pytlů zůstalo směsného jen dva a půl pytle.

„Nový systém může fungovat, ale jen pokud se bude třídit. Když se nebude třídit, poletí poplatky nahoru,“ vzkázala radnice.