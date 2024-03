Zemědělci míří opět protestovat do Olomouce. Kudy pojedou traktory

Zemědělci budou opět protestovat a pomalou jízdou brzdit provoz na silnicích. S traktory a další technikou ve středu dopoledne vjedou nespokojení farmáři do ulic Olomouce, s dalšími kolonami zemědělské techniky by měli motoristé počítat na trase z Loštic do Olomouce.

Zemědělci nespokojení se současnou evropskou zemědělskou politikou vyjeli s traktory do ulic Olomouce, 22. února 2024. | Video: Tauberová Daniela