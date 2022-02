Ke studentům se jednoznačně připojilo i vedení univerzity. "Při této zvláštní příležitosti vyslovuji za vedení univerzity i za sebe rozhodné ne ruské agresi na ukrajinském území. V pátek jsem měl velmi emotivní setkání se zástupci ukrajinských studentů. Patřím ke generaci, která zažila ruskou vojenskou techniku a vojáky v ulicích Olomouce. Vyjadřuji tímto hluboký soucit s lidmi žijícími na Ukrajině," pronesl z pódia rektor UP Martin Procházka.

"Ukrajině je potřeba konkrétní pomoc. Proto jsme na dnešní poradě vedení univerzity rozhodli, že poskytneme jednorázovou finanční pomoc ve výši deset tisíc korun pro studenty, kteří se vinou ukrajinské krize dostali do tíživé životní situace. Pracujeme také na sociálním stipendiu, kterým budeme moci dále podporovat naše ukrajinské studenty," pronesl na nádvoří Zbrojnice.

Brzký vstup Ukrajiny do EU by si přál děkan filozofické fakulty, historik Jan Stejskal.

"Dnešní setkání je hlavním vyučováním. Myslím si, že se pan Putin totálně přepočítal. Právě v těchto dnech se totiž vytváří ukrajinský národ. Ukrajinci dělají to, co my jsme nikdy nedokázali. Proto je musíme podporovat, aby neprohráli. Následně musíme rozbít vlastní prasátka a podporovat obnovu Ukrajiny. Doufám, že se brzy dočkáme jejího vstupu do Evropské unie," vyjádřil se ke studentům.

Podle sociologa Martina Fafejty Rusko musí nevyhnutelně prohrát.

"Vůbec nepochybuji o tom, že Ukrajina zvítězí. Ruský režim to nemůže ustát mentálně a ekonomicky. Hlavním prvkem budou sami Rusové, kteří se postaví proti Putinovi. Uvědomí si, že jim Putin nedokáže zajistit prosperitu, že nabízí jim pouze válku a smrt jejich dětí. Mnozí z těch ruských vojáků, kteří jsou na Ukrajině ani nevědí kde jsou," řekl na shromáždění.

Od mikrofonu zazněla i připomínka statečných Rusů, nesouhlasících s totalitními praktikami své vlády.

"Ráda bych připomněla tři jména, která znamenala pro naši generaci symbol hrdinství. Natalija Gorbaněvská, Pavel Litvinov a Konstatntin Babickij. Tahle tři jména z osmi statečných Rusů jako jediní v srpnu 1968 protestovali v Moskvě proti tehdejšímu napadení Československa. My se tady teď můžeme shromáždit svobodně, stejně jako tisíce lidí v dalších městech po celé Evropě," připomenula historii Andrea Hanáčková, vedoucí katedry divadelních a filmových studií, která dodala.

"Máme informace od akademiků z Moskvy, že prožívají peklo. Jsou uprostřed války nejen faktické, ale i dezinformační. Nemají žádnou možnost s výjimkou sociálních sítí a osobních kontaktů, jak se ohradit vůči tomu, co z jejich země přichází."

S osobním poselstvím ke shromáždění promluvili také zástupci mladých Ukrajinců.

"Jsem Ukrajinka a jsem na to strašně pyšná. Ráda bych vám řekla, že jsme na Ukrajině nikdy neměli genocidu ruských lidí. Já sama jsem poloviční Ruska a nikdy mě za to nikdo nechtěl zabít a jak vidíte, tak nezabil," představila se Anna Česnoková a pokračovala: "Ve čtvrtek ráno jsem dostala od maminky zprávu, která obsahovala jedno slovo: bombardují! Nedokážu popsat, co se mi honilo v hlavě. Vůbec jsem nechápala, co se děje. Když jsem si uvědomila, že psala před hodinou, začala jsem přemýšlet o tom, jestli je ještě naživu. Naštěstí ano. Moje rodina žije v Dnipru, které díky Bohu bylo bombardováno jen jeden den. Jdou na nás ze tří stran, ale po pěti dnech je Kyjev pořád náš!"