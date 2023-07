/FOTOGALERIE/ Sobotní dopoledne nabídlo Prostějovanům nezvyklou podívanou. Na Masarykově náměstí se usídlily stovky trabantů a dalších originálních vozidel z bývalé NDR. V rámci 19. ročníku akce Trabant Morava se cílovou zastávkou spanilé jízdy stalo centrum města.

Trabant sraz Morava 2023, Prostějov | Video: Zdeněk Vysloužil

Modré, šedivé, ale i drahé metalízy byly k vidění na přehlídce nesmrtelných vozidel masově vyráběných v socialistickém bloku. „Taková legrační autíčka opravdu jezdila? Jsou takové maličké a hrozně smrdí. Ale líbí se mi, chtěl bych se tím projet," komentoval například desetiletý Martin.

Do kempu Žralok, kde měli trabantisti základnu, se sjeli nadšenci z celé střední Evropy. Mezi poznávacími značkami nechyběly polské, slovenské nebo maďarské. Prim samozřejmě hrály ty české.

„Dorazili jsme s manželem z Havlíčkova Brodu. Jsme stálými účastníky srazu, ale místo trabanta jezdíme s wartburgem," sdělila Deníku Lucie Hovorka, která stála u vypulírovaného hnědého kombíku, ve kterém byli dva jezevčíci a malý chlapec.

VIDEO: Ve Žraloku byli ministři, premiér i spousta hudebních hvězd

„Náš wartburg je originál z roku 1991. Získali jsme ho po paní, které bylo 91 let, a jedná se o dovoz z Maďarska. Všechno je v původním stavu, motor s obsahem 1,3. Je to takzvaná sociální verze," dodala Hovorka.

Na srazy vyrážejí s několikadenním předstihem. „Ve Žraloku jsme už od úterka. Jezdíme vždycky mezi prvními, abychom obsadili dobrá místa. Jezdí nás velká parta, my držíme fleky ostatním," prozradila mladá žena z Vysočiny.

Nejoblíbenější byl Český ráj. „Do Českého ráje jsme jezdívali nejradši, ale bohužel už se přestal konat. My jezdíváme po celé republice, teď jsme byli v Nymburce, tradičně i do Seče. My máme totiž osm aut, sedm wartburgů a jednoho trabanta," smála se Lucie, která má auta v krvi od narození. „Můj děda dělal mistra v autoservisu a já mám v rodném listě místo narození autoservis!" dodala.

Tradiční Trabant Morava sraz organizují nadšenci z Trabant gang Brno. Místem konání byl opět plumlovský kemp Žralok.