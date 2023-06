Bezmála čtyři tisíce cyklistů, turistů a koloběžkářů si nenechalo ujít unikátní možnost vidět běžně nepřístupný vojenský újezd Libavá. Výjimečně k červnovém termínu se v sobotu 17. června konal 29. ročník akce Bílý kámen, kam se sjeli lidé z celé Moravy a části Čech.

Libavá, 29. ročník cykloturistické akce Bílý kámen. | Video: Januszek Tomáš

Vavrouškovi dorazili z Lednice.

„Tolik roků jsme si s manželem říkali, že se sem musíme podávat a vždycky nám do termínu něco při¨šlo, anebo nepřálo počasí. Ale letos vše vyšlo na jedničku a jsme rádi, že jsme to konečně viděli. Je to opravdu zážitek,“ řekla Alena Vavroušková. Stejně jako tento pár si pochvalovali prakticky všichni.

U vstupů do vojenského prostoru, kde účastníci složili vstupní poplatek a byli legitimováni, čekali pořadatelé, stejně jako na křížení cest. To aby cyklisté, kteří dostali mapku s vyznačenými trasami, nevstupovali do místa, kde je to zakázáno.

Olomoucký půlmaraton: start nadvakrát, mohutný finiš. Podívejte se do cíle

Přece jen je to vojenský prostor, který se rozkládá na 235 kilometrech čtverečných. Před jeho vznikem v roce 1950 bylo na jeho území více než 40 obcí, jejichž obyvatelé byli vysídleni.

Velkou atrakcí po trase je kostel ve Staré Vodě. Ten je sice z velké části opravený, nicméně stále jsou na stěnách viditelné nápisy v azbuce, které tam zanechali v minulosti na Libavé sloužící sovětští vojáci.

Nejvíc lákala tanková střelnice

A právě ke kostelu směřovaly i zájezdové autobusy s turisty. Cyklisté nejčastěji přijížděly osobními auty, která parkovali u některého z deseti vstupů do prostotu vojenského újezdu.

Velkým lákadlem vyla tanková střelnice Velká Střelná, odkud má člověk jako na dlani prostor, kde tankisté trénují boj a orientaci v terénu a také střelbu. Pohled na cesty a vyježděné tanky a terče doprovázel výklad o tom, jak to na takové střelnici funguje.

VIDEO: Tisíce účastníků rodinného běhu Olomouckého půlmaratonu. Najděte se

Jak napsali pořadatelé v tiskové zprávě, během sobotní akce se stal jeden středně vážný úraz při sjezdu lesní cestou, u kterého zasahovala rychlá záchranná služba. Podle slov záchranářů však cyklistovi zachránila život cyklistická přilba, jejíž nošení je na takto fyzicky náročné akci povinné.

Termín příštího jubilejního ročníku zveřejní pořadatelé v nejbližších v nejbližších týdnech.