Pozorování hvězdné oblohy lákalo Michala Štipla z Olomouce už od dětství. Na hvězdárnu se občas dostal se školou nebo v létě se skauty.

„Tehdy to pro mě ale ještě žádná velká vášeň nebyla, po studiích astronomie jsem netoužil. Dal jsem přednost fyzice v Brně a právě během vysoké školy mě vesmír začal zajímat mnohem víc. Tehdy jsem si také koupil první dalekohled a krásné jasné noci pak trávil venku pozorováním oblohy,“ vzpomněl Olomoučan.

Po dokončení vysoké školy několik let pracoval ve strojírenském a automobilovém průmyslu. S krásami vesmíru ve volném čase seznamoval hlavně příbuzné a kamarády.

„Vždycky byli unešení a překvapení z toho, co všechno se dá na obloze vidět. Když jsem jim ukázal Měsíc, planety a mlhoviny, byli nadšení. A jak jsem výřečný, tak jsem vždycky ještě přidal zajímavý výklad a odpovídal na zvídavé otázky. V práci jsem ale od rána do večera seděl v kanceláři u počítače. Po téměř sedmi letech jsem si řekl, že už mi to stačilo. Cítil jsem, že potřebuji změnu,“ popsal Michal Štipl.