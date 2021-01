Boty od této společnosti budou Olomoučané od února nakupovat už jen v nedaleké obchodní galerii Šantovka, kterou podle vyjádření z vedení společnosti zákazníci v posledních letech upřednostňují.

Obchodní prostory už realitní kancelář nabízí k pronájmu. První zájemci se už hlásí.

Firma Baťa postavila dům s prodejnou obuvi v Riegrově ulici již ve třicátých letech minulého století. Obuv se tam pak prodávala po dlouhé desítky let až do současnosti.

Nyní společnost oznámila, že obchod v Riegrově ulici koncem ledna uzavře.

„Historie prodejny Baťa je v ´Riegrovce´ dlouhá, a proto odcházíme neradi. Zůstali jsme na náměstí jako jedna z posledních prodejen. Jak všichni víme, tato lokalita již není pro obchodníky perspektivní. Prodejnu z Riegrovy ulice přesouváme do Šantovky. V budově zůstane rychloopravna obuvi Baťa,“ uvedla marketingová manažerka společnosti Denisa Jandová.

Nové provozovny nechystají

Firma Baťa měla až dosud v Olomouci dvě prodejny. Lidé si mohli vybrat, zda si boty koupí v prodejně v historickém centru města nebo v nákupní galerii.

Podle Denisy Jandové změnili zákazníci za poslední léta své zvyky.

„Chtějí nakupovat pohodlně a zaparkovat před obchodem. Očekávají široký výběr a více služeb pod jednou střechou, třeba i dětský koutek. To vše nabízí naše prodejna v Šantovce. Zjistili jsme, že zákazníci právě tuto prodejnu preferují. Mají tam vše, co potřebují, a my jim chceme vždy nabídnout to nejlepší,“ popsala důvody zrušení prodejny v Riegrově ulici marketingová manažerka.

Firma Baťa podle ní o nových provozovnách v Olomouci zatím neuvažuje.

Nájem? 136 tisíc měsíčně

Prodejnu v Riegrově ulici o rozloze 420 metrů čtverečních a skladové prostory o rozloze 110 metrů čtverečních už nabízí k pronájmu za přibližně 136 tisíc korun měsíčně společnost Vojta reality. První zájemci se už začínají hlásit.

„Evidujeme zájem o tyto obchodní prostory, již jsme vstoupili do jednání s klientem,“ řekl realitní makléř Petr Sítař.

Přibývá nabídek na pronájem restaurací

Zároveň potvrdil, že v centru Olomouce stále přibývá volných obchodních a nebytových prostor.

„Je tam vidět určitý dopad koronaviru, například u restaurací. Jinak ale tento trend trvá už několik let. Centrum města se vylidňuje od doby, kdy vyrostla nákupní galerie Šantovka. Obchodníci se stále častěji stěhují do velkých nákupních center, kde mají k dispozici lepší možnosti zásobování i parkování,“ popsal realitní makléř.

V centru města podle něj aktuálně přibývá nabídek na pronájmy restauračních zařízení.

„U klasických restaurací to teď vidíme nejvíce. Nových zájemců o pronájem je málo, do tohoto oboru se teď nikdo nežene. Spíše je zde poptávka po provozování rychlého občerstvení nebo bistra, těm se stále daří. Zájem je také o pronájmy bytů, kde už došlo k zastavení cenového růstu. Naopak u prodeje bytových jednotek a rodinných domů jdou ceny nemovitostí stále nahoru,“ dodal Petr Sítař.

Z historie olomoucké prodejny Baťa v Riegrově ulici



Dům v Riegrově ulici číslo 1 získala v říjnu 1930 firma Baťa od J. Haase a A. Gluberová. Postupně proběhla demolice a stavba nového domu. Ta tehdy přišla na víc jak 2,8 milionu korun.



Přízemí bylo uvedeno do provozu v polovině prosince 1932. Tvořil je jediný prostor o rozměrech 40 krát 10 metrů bez vnitřních sloupů, protože se rám konstrukce kotvil do nosných pilířů sousedních zdí. Velký prostor pojal všechna oddělení obuvi.



V prvním patře sídlila „správkárna“ a ve zbylých třech patrech byly byty zaměstnanců a velká svobodárna. Topení bylo horkovzdušné, v létě mohlo sloužit jako klimatizace.



Kromě drobnějších úprav provedených do konce čtyřicátých let (například zřízení správkárny, přestříkání fasády či změně příček) se na potřebné opravy domu stále jen čekalo. Nedostatek zboží a výrobních kapacit odsunoval všechny rekonstrukce do nedohledna. Prováděly se jen nutné opravy instalací.



Zásadní obnova a přestavba proběhla až v závěru osmdesátých let minulého století, kdy byla fasáda obložena bíle natřenými hliníkovými panely. Současná podoba interiérů pochází z roku 2004.



Zdroj: firma Baťa – diplomová práce Terezy Kovaříkové z roku 2013