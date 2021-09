„Ubylo toho výrazně, to je pravda, ale stále jsou nějaké případy. Třeba na čerpací stanici u Horní Loděnice,“ poukázala místní obyvatelka.

Policie nezjistila, že by prodejci byť v jednom případě deklarovali, že prodávají psa s průkazem původu.

„Pokud si kupuji psa a chci, aby to byl zlatý retrívr, tak si musím koupit psa s průkazem původu. Pokud pes nemá průkaz původu, a já za něj dám místo dvaceti tisíc patnáct tisíc, je to podle zákona pořád směska,“ poukázal vedoucí hospodářské kriminálky.

Do obchodování se štěňaty se vrhla sociálně slabší skupina obyvatel, která v době pandemie využila zvýšené poptávky po domácích mazlíčcích.

„Štěňátko trpělo hroznými průjmy. Byli jsme obden na veterině, o penězích ani nemluvím. Naočkovali jsme ho, načipovali a vypiplali z nejhoršího. Nyní mu bude 10 měsíců a má se čile k světu, jen doufám, že to tak zůstane a nenastanou nějaké komplikace,“ podělila se o svůj příběh chovatelka z Teplic.

„Štěňátka jorkšírů byla podle obrázků nádherná. I když jsme až z Teplic, rozhodli jsme se pro jedno jet,“ vyprávěla například paní Kateřina S. „Když jsme dorazili do Šternberka a volali majiteli, že už jsme tam, bylo nám řečeno, že musíme hodinu počkat. Už to mi bylo divné. Po hodině přišly dvě paní, přinesly krásné štěně, které ale vůbec neodpovídalo obrázku z inzerce. Zeptala jsem se, zda je opravdu štěně očkované. Začaly výmluvy. Dvě štěňátka, která prý včera prodaly, byla, a toto není, ale prý je odčervené,“ líčila napálená chovatelka.

