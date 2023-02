„Z majáku by návštěvníci mohli pozorovat plující lodě. Vláda mi vlastně nabourala podnikatelskou vizi,“ žertoval stavitel Tomáš Pospíšil poté, co se dozvěděl, že vláda Petra Fialy ve středu zrušila územní rezervy pro projekt vodního koridoru.

Zemanův kanál je mrtvý, obce na Olomoucku mohou plánovat. Rodinné domy, stezky

DOL, jehož velkým příznivcem byl světově proslulý obuvník Tomáš Baťa a hlasitým propagátorem dosluhující prezident Miloš Zeman, byl podle Pospíšila jen jedním z důvodů, proč na okraji hlušovického satelitu postavil restauraci připomínající koráb a maják s vyhlídkou, ve které dokončuje apartmány.

„Rád relaxuji na jachtě na moři. Dvakrát, třikrát v roce je ze mě námořník. Dálkové plavby mě fascinují, když jsem proplouval Panamský průplav na nákladní lodí, byl to pro mě velký zážitek,“ zasnil se majitel stavební firmy s tím, že posledním důvodem, proč vybudoval Přístav, je místní vodoteč - Trusovický potok.

U Olomouce roste originální Maják jako rozhledna. Budí emoce

Oželíme pohled na plující lodě

Přestože DOL nakonec nebude, hodlá dokončit maják s vyhlídkou, který je rozestavěný už několik let.

„Oželíme pohledy na plující lodě a apartmány doděláme. Věřím, že ještě v letošním roce,“ uvedl.

V majáku se zastřešenou terasou podle něj vzniknou celkem tři apartmány.

Z výšky 16 metrů se návštěvníci mohou pokochat pohledem na Svatý Kopeček a Jeseníky s Pradědem.

Směrem do hlušovické zástavby bude podle Pospíšila pohled zastíněn, aby nebylo narušeno soukromí obyvatel rodinných domů.

Atraktivní proměna: Hlušovice postaví moderní centrum ze staré zahrady

Trasa kanálu vede přes hřbitov

Zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro DOL přivítaly obce na trase megalomanské stavby. Krok ocenilo i vedení hlušovické samosprávy.

„Je to jednoznačně přínosem. Blokace skončí a megalomanský projekt nebude,“ reagovala starostka obce Eva Jurková.

Koridor je v územním plánu vyznačen zhruba 500 metrů od zástavby v polích.

„Je to daleko. Tím směrem neuvažujeme o rozvoji zástavby. Co je však horší, trasa vede přes náš hřbitov. Neumím, a ani si nechci představovat, jak by se to řešilo. Pro obec by to byl vážný problém,“ dodala starostka.

Makrely, pěna i rock. Hlušovice slavily 750 let, takto to vypadalo

Vláda ve středu na návrh Ministerstva dopravy zrušila územní rezervy pro projekt vodního koridoru. Splnila tak vládní prohlášení, ve kterém se zavázala projekt DOL ukončit.

"Zrušili jsme řadu historických usnesení vlád, které s megalomanským projektem počítaly. Chceme se věnovat smysluplnějším tématům jako je výstavba vysokorychlostních tratí, rekreační plavbě a samozřejmě dostavbě dálniční sítě. Tedy tomu, co má opravdu smysl," sdělil ministr dopravy Martin Kupka.