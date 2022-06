Přírodovědný jarmark UP je inspirovaný výročím Gregora Johanna Mendela

Pěstovat lásku k vědě napříč generacemi. To je cíl Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP), která už na tento pátek 17. června připravila od 9:00 do 15:00 Přírodovědný jarmark.

Přírodovědný jarmark se uskuteční 17. června. | Foto: UP Olomouc