„Ta vznikla ze skupiny kulturně angažovaných lidí, architektů a ´kreativců´ z Olomouce. Nápadem na proměnu bývalé ´přírodovědy´ se zabýváme přibližně čtyři měsíce. Budova byla v době vzniku naddimenzována pro několik stovek studentů. Jsou tam obrovské prostory a mají značný potenciál. Po stavebních úpravách by objekt mohl sloužit pro více různých účelů. Napadlo nás využít jej na koncept tří různých sfér,“ popsal zástupce iniciativy David Bartoš.

Poděbrady bez sauny. Nová "potírna" vyroste později, budou hned dvě

Gastro, ateliéry, zahrada

Čtyřpodlažní objekt z počátku 80. let minulého století má podle něj velký potenciál. V přízemí jsou rozlehlé prostory, které by mohly být využity pro veřejnost jako komunitní centrum pro setkávání místních občanů. Podobné zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí dosud v Hejčíně chybí.

„Mohl by tam být například gastropodnik, probíhal by tam kulturně veřejný a edukační program, sportovní a zájmové aktivity pro místní občany a na venkovních prostranstvích by mohla vzniknout komunitní zahrada. V dalších patrech by našli zázemí volní umělci, kreativci a architekti. V Olomouci dosud podobné centrum kulturně-kreativního průmyslu chybí. Část budovy by také mohly využívat neziskové organizace, které léta trápí vysoké nájmy, což jim brání v dalším rozvoji,“ vyjmenoval možnosti nového využití zástupce iniciativy.

Jak to vypadá v nové waldorfské škole v Olomouci? Podívejte se dovnitř

Budovu bývalé přírodovědecké fakulty v Tomkově ulici vlastní město Olomouc, které před dvěma lety zvažovalo demolici a výstavbu nového objektu pro odbor agendy řidičů a motorových vozidel. Ze záměru pak ale sešlo.

Loni se na tuto stavbu zaměřili studenti architektury v Brně, jejich studie na proměnu budovy si pak mohla veřejnost prohlédnout při samostatné výstavě.

Na tyto návrhy nyní navazuje nová iniciativa, kterou zastupuje David Bartoš, působící mimo jiné také jako pedagog v oboru výtvarného umění a kurátor.

V Neředíně vzniká přírodní hřbitov, Les vzpomínek nabídne pohřeb u stromů

Dobrý technický stav

Podle něj je možné zchátralou nemovitost rekonstruovat i po etapách.

„Na to, že je budova deset let opuštěná a odpojená od energií, je ve velmi dobrém technickém stavu včetně statiky. Bude ještě zadán nový statický posudek. Stavební úpravy jsou samozřejmě potřeba, ale v rámci postupné rekonstrukce je to plnohodnotně uživatelná budova. Je pozoruhodná i z architektonického hlediska. Má zajímavý vnitřní skelet, jsou tam různé průhledy, atrium a nahoře je velká terasa. Kdyby se objekt podařilo opravit, získalo by město další zajímavou nemovitost,“ dodal David Bartoš.

VIDEO: Envelopa je pryč, na místě slavné diskotéky tancují bagry

Projekt by mohlo podpořit také hejtmanství, které by tím pomohlo řešit situaci neziskových organizací ze sociální oblasti.

„Vnímáme od nich už delší dobu potřebu stabilního zázemí, které by jim dalo dlouhodobou jistotu a perspektivu. Proto hledáme vhodný objekt pro jakýsi ´sociální hub´, centrum, kde by neziskové organizace mohly získat stabilní a cenově přijatelný nájem jak výlučně užívaných prostor, tak i sdílené ´zasedačky´, školicí místnosti nebo terapeutické dílny. Objekt v Tomkově ulici by neziskovky mohly s kulturou velmi dobře sdílet, proto jsme otevřeni další diskuzi,“ sdělil náměstek hejtmana pro sociální věci Ivo Slavotínek.

Nevšední zážitek v Olomouci: procházka světelnou spirálou může "vyvést z míry"