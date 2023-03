V březnu 2012 nadobro skončila třicetiletá éra starého olomouckého Prioru. Kontroverzní stavby obchodního domu v historickém jádru dokončené začátkem 80. let na místě původní zástavby. Na jaře před jedenácti lety začala razantní přestavba převážně betonového monumentu na prosklenou Galerii Moritz, ta poprvé otevřela o devět měsíců později na konci listopadu 2012.

Olomoucký Prior v roce 2008 | Foto: Deník

Původní olomoucký Prior vznikl naproti gotického kostela sv. Mořice v letech 1972 až 1982 podle návrhu brněnského architekta, olomouckého rodáka, Jana Melichara. Byl koncipován ve stylu takzvaného brutalismu, architektonického stylu z 50. až 70. let minulého století (z francouzského betón brut, tedy beton se záměrně drsným povrchem).

Pro stavbu velkého olomouckého obchoďáku se zvažovaly ještě další tři lokality – na místě autobusového nádraží u tržnice, vedle dnešní budovy spořitelny na třídě Svobody a mezi dnešní poliklinikou SPEA a Národním domem.

Olomoucký Prior v roce 2011Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Nakonec Prior vyrostl po zboření historických domů přímo ve středu městské památkové rezervace.

"Pro tehdejší politiky to byla nejjednodušší cesta. Na místě stál obchodní dům ASO, který se sám o sobě skládal ze třech domů. Vedle byly asi tři další domy v naprosto havarijním stavu, které bylo nutné buď zbourat, nebo rekonstruovat. Toho se chytli politici s tím, že když už musejí něco zbourat, tak tam postaví nový velkokapacitní obchodní dům, který by velikostí odpovídal počtu obyvatel v Olomouci," přiblížil architekt Melichar v roce 2010 v rozhovoru pro Olomoucký deník.

Podle původních propočtu velikosti prodejní plochy na počet Olomoučanů měl být nový socialistický obchoďák také ještě znatelně větší než se na zvoleném místě nakonec vyprojektoval.

Olomoucký Prior v roce 2011Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Lokalita, kde se mělo začít stavět, měla prokázané osídlení už od mladší doby kamenné a byla cenným zdrojem informací o historii města. Archeologové tam mimo jiné našli základy románských staveb.

Náročný a důležitý archeologický výzkum na budoucím staveništi provázely dramatické okolnosti s protesty studentů i veřejnosti kvůli jeho předčasnému ukončení "z vyšších míst". Objevila se i petiční akce, důsledkem byl v roce 1973 vyhazov z práce pro tehdejšího vedoucího výzkumu Josefa Bláhu, který podle odůvodnění "nezabránil narušení socialistického soužití".

Stavba Prioru probíhala na etapy, první část komplexu byl zprovozněna v roce 1976, dokončený obchodní dům byl slavnostně otevřen v listopadu 1982.

VIDEO: Jízda tramvají kolem starého Prioru v roce 2007

Zdroj: Youtube

Tunel ze Slovenské

Tvůrcům obchodního domu se podařilo v rámci tehdejších možností a tlaku komunistických politiků nakonec prosadit podobu budovy z členitých a strukturovaných betonových panelů.

"Vyzvali jsme tedy ke spolupráci sochaře Milana Bořivala a z panelů jsme vytvořili strukturu, která byla z hlediska světla a stínů alespoň trochu zajímavá," vyprávěl architekt Melichar.

„Vím, že mnoha lidem vadí právě beton. Každopádně chápu, že to byl pro olomoucké občany nezvyk, a je dodneška. Nicméně nedovedu si představit, že by budova měla vypadat jinak,“ hodnotil s odstupem desítek let autor podoby původního Prioru.

Architekt Melichar s cílem uchránit prostor Mořického náměstí navrhoval i odvážné řešení zásobování nákupního centra tunelem ze Slovenské ulice. Nakonec z jeho stavby podle slov tvůrce sešlo kvůli financím.

Tvůrce olomouckého Prioru: Beton mu sedne nejlépe

Spor o podloubí a zastávku

Podobu „nového Prioru“, která měla masivní stavbu výrazně odlehčit, představil její autor olomoucký architekt Miroslav Pospíšil v roce 2009. Součástí plánů investora a tehdejšího vlastníka obchodního domu společnosti CL Trade měla být i proměna okolí zrekonstruované budovy.

„Památkáři by chtěli dům nejraději zbořit, ale to nelze, protože je v soukromých rukou. Aspoň jsme se domluvili, že změníme, co se dá. Hlavním převratem by měla být rekultivace celého okolí Prioru a navrácení zástavby do původního tvaru historických domů,“ přiblížil tehdy záměry Pospíšil.

Galerie Moritz v OlomouciZdroj: Deník/Michal Kovář

Následovalo náročné schvalování, jednání i hledání kompromisů. Cestu k radikální rekonstrukci muselo kvůli změně regulačního plánu odhlasovat i olomoucké zastupitelstvo.

Velkým tématem byla například podoba tramvajové zastávky. Zatímco starý Prior čekajícím cestujícím nabízel komfort průchozího „podloubí“, v navržené nové podobě toto zcela zmizelo. To se setkalo s kritikou značné části Olomoučanů i vedení města, výsledkem byl kompromis v podobě zastřešeného nástupiště.

Nový Prior: radní chtějí podloubí, architekt nesouhlasí

A co říkal na novou podobu tvůrce původního olomouckého Prioru ze 70. let architekt Jan Melichar? Návrh jeho kolegy Pospíšila, který mu prezentoval vizualizace projektu, jej nenadchnul. „Nenabyl jsem pocitu, že by byla výměna betonu za sklo vhodná. Řekl jsem mu, že toto řešení není dobré, a tím to skončilo,“ prozradil v rozhovoru pro Deník.

Zůstal jen kousek staré fasády

Termín rekonstrukce Prioru byl několikrát odložen, do přestavby se stavbaři nakonec naplno pustili 1. března 2012. Po „odstrojení“ pláště z třicet let staré stavby zůstala v podstatě jen kostra.

Rekonstrukce olomouckého Prioru, duben 2012 Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Nový obchodní dům za zhruba 150 milionů zcela změnil exteriér i interiér, vzniklo prosvětlené atrium propojující všechna podlaží, „kultovní“ staré eskalátory nahradily jinak umístěné moderní, prostor v suterénu se rozšířil.

Část původní fasády starého Prioru na Galerii Moritz v Úzké uliciZdroj: Deník/Michal Kovář Vzpomínkou na starý Prior je část zachovalé původní fasády v Úzké ulici.

Součástí proměny byly i úpravy okolí nákupního centra. Výrazně novou podobu, z valné části financovanou soukromým investorem přestavby Prioru, dostalo Mořické náměstí – to se změnilo z chaotického parkoviště na klidovou zónu u kostela. Radnice vylepšila na druhé straně budovy ulici 28. října.

Autor nové Galerie Moritz počítal také s oživením plochy fasády díky zrcadlení okolních historických domů.

Galerie Moritz v OlomouciZdroj: Deník/Michal Kovář

Beton místo historie: komunistům naštěstí došly peníze

„Základní koncept byla snaha o odhmotnění té velké budovy, potlačení těžké betonové hmoty. V rámci našeho návrhu jsme se ji pokusili vhodně zakomponovat do okolní zástavby a vyřešit provozní vazby jako je zásobování a vyčištění náměstíčka před kostelem,“ řekl architekt Miroslav Pospíšil v on-line rozhovoru pro Olomoucký deník v roce 2013.

Beton? Nejlepší možná vizáž

O nezbytnosti novodobé úpravy Mořického náměstí hovořil i autor starého Prioru. Samotný exteriér obchodního domu ale podle něj razantní modernizační zásah nepotřeboval. Původní, z velké části betonovou fasádou, vnímal jako nejlepší řešení z možných.

„Nedovedl jsem si (tehdy) představit, že by dům měl omítku. Kamenný obklad zase nepřicházel v úvahu z finančních důvodů. Dodnes jsem přesvědčený o tom, že jsem zvolil pro tento objekt v daném prostředí nejlepší možnou vizáž. Ke kostelu, který svým způsobem vypadá jako tvrz, považuji beton za adekvátní,“ řekl architekt Jan Melichar v rozhovoru z roku 2010.

