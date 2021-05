Příkazy

První písemná zmínka: 1250

Počet obyvatel: 1324

Zajímavosti: Dominantou obce je budova záloženského domu. Postavený byl v letech 1919 – 1921 na místě obecního hostince „Na radnici“ olomouckým stavitelem Janem Hublíkem. Podle vyprávění pamětníků bylo při dokončování hrubé stavby omylem zazvoněno poledne o hodinu dříve, a tak pracovníci odešli na oběd. Krátce po jejich odchodu se zřítil strop, a tak naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, známý též jako Hanácké skanzen, je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané. Areál se skládá ze tří špaletových stodol z první poloviny 19. století a jedné stodoly z roku 1987, na které navazuje zahrada s ovocnými stromy a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1876. (Zdroj: www.prikazy.cz)

Tip na výlet



Do Hynkova k vodnímu mlýnu



130 m od zvonice v HynkověStarou tradici mlynářství na řece Moravě připomíná dodnes budova mlýna. Vodní kolo nahradila bezmála před sto lety vodní turbína, která dodávala od roku 1921 elektřinu celé obci. Dnes se v mlýně nachází stylová hospoda, která je vyhledávaným cílem turistů, projíždějících po cyklistické stezce Litovelským Pomoravím.

Sociální byty



Nové byty určené pro sociálně slabé občany nyní vznikají v domě vzdáleném jen pár desítek metrů od základní školy a obecního úřadu.Obec v minulosti zakoupila dům s velkou zahradou a nyní jej upravuje na sociální bydlení. „Stavební práce jsou v plném proudu, vznikne tam sedm moderních bytových jednotek. Budeme rádi, když tyto byty pomohou občanům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. O obecní bydlení je u nás velký zájem,“ popsal starosta Jaroslav Sívek s tím, že obec dosud měla k dispozici pět bytů.V létě by podle něj měl začít příjem žádostí, nové nájemníky vybere komise podle podmínek stanovených v dotaci. Obci se podařilo na sociální byty získat dotaci 10 milionů korun, další dva miliony doplatí ze svého rozpočtu. Stavební práce mají být hotové v podzimních měsících. „Předpokládáme, že první nájemníci by se do nového mohli stěhovat koncem letošního roku. K nemovitosti patří také zahrada o rozloze tři tisíce metrů čtverečních. Tu budou využívat noví nájemci bytů, obec a také Sokol Příkazy,“ dodal starosta.

Nové hřiště



V Příkazích se brzy pustí do rekonstrukce starého asfaltového hřiště v místním sportovním areálu. „Popraskaný asfaltový povrch odstraníme, nahradí jej moderní a odolný umělý trávník, který nevyžaduje složitou údržbu a snadno se čistí. Starý asfalt využijeme na různé vysprávky nebo zpevnění polních cest,“ informoval starosta Jaroslav Sívek.Už je podepsaná smlouva s dodavatelskou firmou a práce začnou co nevidět. Náklady se budou pohybovat okolo čtyř milionů korun, hotovo má být do konce července. Pak by mělo hřiště začít sloužit místním sportovcům, škole, mateřince a zájmovým spolkům.

Zdroj: Deník