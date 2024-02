V popředí žebříčku v úspěšnosti příjimacích zkoušek na čtyřleté střední školy je na Olomoucku fakultní základní škola v Hálkově ulici v Olomouci a také Základní a mateřská škola v Nákle.

První získala v tomto žebříčku dvakrát „zlatou“ a druhá dvakrát „stříbrnou“ pozici. Čím to je, že jsou školy tak úspěšné?

Obě žákům nabízejí přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Žáky podporují v účasti na olympiádách a soutěžích a pořádají pro ně podobné aktivity také v rámci svých škol.

Jsou rovněž v kontaktu s úspěšnými absolventy, mnozí z nich se na svou „základku“ rádi vracejí a sdílejí s bývalými pedagogy své studijní úspěchy.

Do Fakultní základní školy Hálkova v Olomouci v současné době chodí 510 dětí, dvě třídy devátého ročníku navštěvuje celkem 38 žáků.

„Dětem s přípravou na přijímací zkoušky pomáháme, žákům devátých ročníků nabízíme systematickou přípravu. Mohou jednou týdně docházet na matematiku a jednou týdně na češtinu. Je to formou kroužku, který probíhá nad rámec běžné výuky a je zdarma,“ sdělila ředitelka školy Anna Zlámalová.

Úspěch žáků v přijímacím řízení podle ní tkví také v tom, že je škola podporuje po celou dobu školní docházky.

„Několikrát ročně pořádáme projektové dny, kde si rozvíjejí všechny dovednosti. Děti podporujeme v účasti na Logické olympiádě a dalších olympiádách a organizujeme podobné aktivity také v rámci školy. Velmi důležitá je rovněž podpora čtenářské gramotnosti. Máme skvělé kantory, kteří se rádi vzdělávají a výborně odvádějí svoji práci,“ vyzdvihla ředitelka Fakultní základní školy Hálkova v Olomouci.

Škola je v kontaktu s úspěšnými absolventy díky tradičnímu a velmi oblíbenému vánočnímu jarmarku, který si mnozí z nich nenechají ujít.

„Moc nás těší, že se k nám každoročně vracejí. Naši žáci jsou úspěšní při studiu na prestižních středních a vysokých školách a to i v zahraničí. Máme například bývalého žáka na Univerzitě v Cambridge. Jsme moc rádi, když za námi přijdou, podělí se o svoje studijní úspěchy a poděkují za to, jak dobře jsme je na další studia připravili,“ dodala závěrem Anna Zlámalová.

Na druhém místě žebříčku figuruje v češtině i matematice Základní a mateřská škola v Nákle na Olomoucku, kam chodí celkem 219 dětí.

Tamní „devítku“ teď navštěvuje 24 žáků. Také tato škola žákům devátého ročníku nabízí pravidelnou přípravu z matematiky a českého jazyka, která probíhá od září až do termínu přijímacích zkoušek na střední školy.

„Zájem o toto bezplatné doučování je opravdu značný. Deváťáci si také dělají zkušební testy, my pak výsledky průběžně posíláme rodičům. Děti samozřejmě podporujeme v účasti na soutěžích a olympiádách. Jeden ze žáků devátého ročníku se nedávno účastnil olympiády v dějepisu a postoupil do krajského kola,“ popsal ředitel Jiří Peřina.

Od absolventů nákelské základní školy mají tamní pedagogové velmi pozitivní ohlasy.

„Když například mají na střední škole ředitelské volno, využijí je často k tomu, že se za námi přijdou podívat, a to i do výuky. Dokonce někdy v hodinách našim stávajícím žákům dávají pozitivní zpětnou vazbu, což nás všechny moc těší,“ Jiří Peřina.

Co znamenají čísla u škol?

Jde o průměrné procento správně vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsou zahrnuty všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat se srovnání zaměřilo pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech), vynechány jsou tak přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat