Premiéra na Sv. Kopečku i Slovanském gymnáziu

Během prvního funkčního období zamířil Miloš Zeman na Olomoucko celkem pětkrát. Ve druhém pak jednou.

Na Olomoucku, konkrétně v Olomouci pokaždé jeho spanilé jízdy začaly, a to vítáním prezidentské návštěvy na hejtmanství, které bylo hostitelem hlavy státu a jeho doprovodu.

Poprvé přijel Zeman na Olomoucko v březnu 2014. V krajském městě měl tehdy na programu mimo jiné setkání se studenty Slovanského gymnázia Olomouc a návštěvu baziliky na Svatém Kopečku. Ta se stala místem, kde tehdejší olomoucký arcibiskup Jan Graubner udělil prezidentu Zemanovi popelec, který je znamením pokání a Popeleční středa označuje začátek období půstu.

Březen 2014. Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Olomouci. Bazilika na Sv. Kopečku. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner uděluje postní znamení popelceZdroj: Deník/Jiří Kopáč

Vepřové hody během půstu

Hned druhý den však prezidentskou limuzínu provoněly jitrnice, tlačenka a další zabíjačkové dobroty. Dostal je jako výslužku v Cholině. Obec kvůli prezidentské návštěvě uspořádala vepřové hody. Neodradilo ji, že je období půstu.

Tehdejší starostka porušení tradic vysvětlila tím, že původně byly hody připraveny na listopadovou návštěvu Miloše Zemana, která byla kvůli jeho zdravotním problémům odsunuta.

Během cesty do nedaleké Litovle, ale i po ní, už rezonovalo podstatně závažnější téma než jitrnice. Při návštěvě společnosti Papcel Zeman prohlásil, že Česká republika by neměla ohrožovat rostoucí export a investice tuzemských firem například v Uzbekistánu či Íránu přehnaným důrazem na ochranu lidských práv. Nezůstalo to bez kritiky.

Někdejší ministr zahraničí, předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg reagoval, že Zeman by měl strávit měsíc ve vězení v Íránu či Uzbekistánu, aby tušil, o čem mluví.

Březen 2014. Návštěva prezidenta Miloše Zemana v LitovliZdroj: Deník/Jiří Kopáč

ABBA, tanková střela i máslo z Olmy

Z návštěv Olomoucka, během kterých se Zeman zajímal o problémy regionu, setkával se s lokálními politiky, podnikateli a občany, si prezident pokaždé odvážel na Hrad rozmanité dary. Kromě zmíněných jitrnic, třeba gramofon vyrobený v Litovli a desku jeho oblíbené skupiny ABBA.

Dostal ho v roce 2015 na hejtmanství, kde úvodní setkání v budově krajského úřadu zpestřila píseň švédských hitmakerů I Have A Dream z konce 70. let.

Z Města Libavé, kde byl během návštěvy v květnu 2016, si zase odvezl houby do oblíbené kulajdy. Prezident tehdy přijel podpořit Město Libavá. Obec se 1. ledna vyčlenila z vojenského újezdu a rozhodla se žít samostatným životem – po 70 letech nezávislým na armádě. Zeman se na Libavé dodnes těší velké podpoře.

Březen 2014. Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Olomouci. Muzeum historických vozidel Veteran ArenaZdroj: Deník/Jiří Kopáč

Z dárků, které Zeman obdržel během cest po okrese, stojí za zmínku například maketa tankové střely. Tu v březnu 2017 převzal ve šternberské zbrojovce Excalibur Army.

Do úplně jiného soudku sáhli manažeři v Olmě, kde byl Zeman v témže roce v listopadu. U manželky si tehdy mohl šplhnout krabicí másla – tehdy téměř podpultového zboží.

„Dovolili jsme si, aby paní manželka měla z čeho napéct vánoční cukroví. Tak skutečně nedostatkové olomoucké máslo, ale pan prezident bude v klidu na Vánoce, jako jediný v této republice,“ podávala tehdy prezidentovi jeden z darů předsedkyně představenstva Olmy Simona Sokolová. Manažerka pobavila prezidenta i celou delegaci.

Na krajský úřad v ponožce

Během posledních návštěv regionu si prezident často naříkal na bolavé nohy. Na úvod cesty v březnu 2017 klopýtl na schodech při vstupu do budovy krajského úřadu v Olomouci. Včas ho však zachytila ochranka. Při klopýtnutí přišel o botu a část úseku absolvoval jen v ponožce.

Během podzimní návštěvy Olomoucka v roce 2017 padla zmínka o jeho zdravotním stavu, kam vstoupil. Téma většinou otevíral sám Miloš Zeman.

Očividně pohublý politik obratně omlouval nejistou chůzi a odlehčoval situace, kdy jej do schodů, nebo když se zvedal ze židle, podpírali muži z prezidentovy ochranky.

Listopad 2017. Prezident Zeman v Olomouci, mlékárna OlmaZdroj: Deník/Jiří Kopáč

Tehdejší, předposlední, návštěva na Olomoucku měla ještě další téma. Rezonovalo ještě před tím, než Zeman přijel. Třídenní výjezdy platily kraje a tehdejší zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) Hradu oznámil, že jeho delegaci uhradí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun.

Vedení olomouckého hejtmanství, které k podobnému kroku vyzval tehdejší ministr zemědělství a krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL), se však rozhodlo postupovat jako obvykle – návštěvu hlavy státu zaplatilo.

Červené karty

Zatímco během prvních návštěv regionu vládlo všeobecné nadšení, při posledních setkáních s občany na náměstích se objevily i červené karty. Hlavě státu je vystavili spíše jednotlivci.

Například ve Šternberku v březnu 2017 se mezi stovkami voličů objevila jedna červená karta. „Není vám tady smutno?“ popíchl tehdy Zeman protestujícího občana.

Jiný projev nesouhlasu nepřišel a za své názory, hlavně za odmítavý postoj k migrantům z islámských zemí a kritiku nezájmu některých lidí o práci, sklízel prezident potlesk přítomných.

Listopad 2017. Prezident Zeman v Lipníku nad Bečvou, setkání s občany na náměstíZdroj: Deník/Jiří Kopáč

Rozplynutý sen o kanálu

Naposledy oficiálně navštívil prezident Zeman Olomoucko v září 2018.

Na hejtmanství se tehdy radoval ze záměru prodloužit Baťův kanál z jihu Moravy až do Olomouce. Zeman během prezidentských cest po Olomoucku opakovaně nahlas snil svůj sen o tom, že region protne velké vodní dílo – kanál Dunaj-Odra-Labe.

Opakoval, že lidem přinese práci a pomůže zadržet vodu v krajině. Nad tím od počátku kroutili hlavou nejen ekologové. Megalomanský projekt DOL nakonec padl. Nedávno ho vláda Petra Fialy (ODS) definitivně odpískala.

Září 2018. Prezident Zeman na PraděduZdroj: Deník/Petr Krňávek

Na Olomoucku, kde Miloš Zeman v prezidentské volbě vítězil – při jeho poslední volbě opanoval venkov a ve městech měl Zemanův vyzyvatel Jiří Drahoš navrch jen v Olomouci a Velké Bystřici, letos v lednu vyhrál klání o Hrad někdejší představitel české armády a NATO Petr Pavel. Šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše zde porazil ziskem 57 procent hlasů. Konkrétně v Olomouci pro novou hlavu státu Pavla hlasovalo 63 procent voličů.