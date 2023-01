Senátor Lumír Kantor (za KDU-ČSL)

Senátor Lumír Kantor. (za KDU-ČSL)Zdroj: Archiv L. Kantora, se souhlasemOd nového prezidenta očekávám to, co sděloval, a co se mnou harmonizovalo - návrat důstojnosti úřadu prezidenta.

Dne 9. března bude svolána první schůze Poslanecké sněmovny a Senátu, kde bude nový prezident skládat slib, a já tomu slibu budu konečně věřit, protože jej skládá prezident s tímto morálním kreditem.