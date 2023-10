Na návštěvu Olomouckého kraje dorazí koncem října prezident České republiky Petr Pavel. Informaci už potvrdil olomoucký hejtman Josef Suchánek s tím, že bližší program návštěvy zatím prezidentská kancelář nesdělila.

Prezident Petr Pavel | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Olomoucký kraj navrhoval možné programové prvky této návštěvy, ale ještě nemáme přesné informace o tom, jak bude probíhat. My o programu nerozhodujeme, pouze navrhujeme, takže sami čekáme, co nám kancelář prezidenta pošle, a jaký bude finální program,“ konstatoval hejtman Josef Suchánek.

„Můžu ale už teď prozradit, že v rámci Olomouckého kraje nepřijede pouze do Olomouce. Do hanácké metropole zavítá - určitě by mě mrzelo, kdyby nenavštívil Krajský úřad v Olomouci, respektive Radu Olomouckého kraje,“ řekl. Prezidentská kancelář bližší program neupřesnila.

Prezident Pavel přijel do Olomouce

Český prezident se už v polovině května do regionu vypravil - zúčastnil se totiž sněmu Svazu měst a obcí, který se konal v olomouckém hotelu Clarion Congress. Setkal se zde se starosty obcí a zhruba hodinu reagoval na podněty přítomných, které se týkaly nejrůznějších oblastí - daně z nemovitosti, odpadové legislativy i problematiky vyloučených regionů.