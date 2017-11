Prezident by měl ubrat, komentoval lékař Košta kondici Zemana

Kam prezident republiky Miloš Zeman vstoupil během návštěvy Olomouckého kraje, padla zmínka o jeho zdravotním stavu.

Téma otevíral sám Miloš Zeman. Očividně pohublý politik obratně omlouval nejistou chůzi a odlehčoval situace, kdy jej do schodů, nebo když se zvedal ze židle, podpírali muži z ochranky.

O zdraví Miloše Zemana se spekuluje už delší dobu. Při veřejných projevech působí unaven a opírá se o řečnický pultík.

Praktický lékař a bývalý hejtman Oto Košta, který má 35 let praxe, by manažerovi v takové situaci naordinoval lázně a zdravotní stav by intenzivně sledoval. O něm jako takovém spekulovat odmítl.

Podle politologa Pavla Šaradína je pouze na hlavě státu, co na téma svého zdraví zveřejní a co ne.

Bolí mě koleno

Prezident přijel do Olomouce ve středu a sotva před hejtmanstvím vystoupil z limuzíny, a šel se pozdravit s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a jeho manželkou, omlouval bolavé koleno.

Stejně tak, když vstoupil do kongresového sálu, kde na něj čekali regionální politici a úředníci.

„Bolí mě koleno a kulhám,“ vysvětloval Miloš Zeman.

Každé schody pak pomáhali hlavě státu zdolat lidé z prezidentova týmu. O potížích s chůzí se zmínil jen během návštěvy hejtmanství minimálně třikrát.

Na závěr setkání s představiteli krajské samosprávy a úředníky téma zlehčil, když sliboval, že zajede do Pelhřimova: „Nikoliv kvůli neexistujícímu krematoriu, ale příteli, hejtmanovi Vysočiny Jiřímu Běhounkovi, který je ortopedem,“ uvedl.

Přikulhání v Olmě

Podobně při návštěvě olomoucké mlékárny Olma se prezident omlouval, že „přikulhal“ a přidal příčinu potíží s kolenem:

„Dámy a pánové, především se musím omluvit, že jsem k vám přikulhal. Příčina je jednoduchá: dnes ráno jsem si v hotelu, vlastní neopatrností, narazil koleno, které mě sice zabandážovali, ale přesto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, chodím s podporou své ochranky,“ vysvětloval Miloš Zeman.

Nemocný prezident?

Prezident dlouhodobě trpí polyfunkční neuropatií, což je porušení nervů, kvůli kterému nemá cit v nohou od kotníků dolů. Byla mu také zjištěna cukrovka.

V poslední době ovšem působí při veřejných projevech unaveně a místy se opírá o řečnický pultík.

Spekulace se vyhrotily minulý týden, kdy radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík na internetu uvedl, že prezident je nevyléčitelně nemocný.

Prezident a jeho lékař Miloslav Kalaš označili zprávy za vymyšlené a politika chce prezident žalovat a vysoudit na něm pětimilionové odškodnění.

Odchod na Radě Evropy byl dehonestující

Podle zkušeného praktického lékaře a regionálního politika Oto Košty by měl prezident rozhodně ubrat.

„Indicie z poslední doby jsou neklamné, že fyzický stav prezidenta není dobrý. Odchod po projevu v Radě Evropy ve Štrasburku byl na hlavu státu dehonestující,“ komentoval s tím, že vzhledem k věku pana prezidenta nelze očekávat, že se stav bude zlepšovat.

Lékař kritizoval, jak se spekuluje o zdravotním stavu prezidenta republiky a na veřejnost pronikají nepodložené zprávy o vážné chorobě.

„Odmítám spekulovat o diagnózách, to je na panu prezidentovi, jeho lékaři a rodině, ale doporučil bych ubrat plyn. Jakéhokoli generálního ředitele větší firmy bych v tuto chvíli nabádal, aby se velmi intenzivně věnoval svému zdravotnímu stavu a odjel na lázeňský pobyt,“ dodal Košta.

Je pouze na něm, co zveřejní

Podle politologa Univerzity Palackého v Olomouci Pavla Šaradína je pouze na hlavě státu, kolik informací a jaké na téma svého zdravotního stavu zveřejní. Vynutit si něco jako nezávislé konzilium nelze. Voliči se musí spokojit s tím, co sdělí hlava státu.

„Dostávají se zde do konfliktu dvě věci: ochrana osobních údajů, včetně zdraví, a na druhé straně veřejný zájem. Záleží na každém, jak se k tomu postaví. Mediální obraz sice není příznivý, ale prezident zřejmě usoudil, že nemá smysl s tím bojovat a pravděpodobně tedy nechává na voličích, jestli je to bude ovlivňovat, nebo nebude,“ uvedl politolog.

Podle hejtmana Oklešťka, který prezidenta tři dny doprovázel a absolvoval s ním celý program v Olomouckém kraji, má prezident jediný problém, a tím je chůze.

„Jinak je pan prezident ve výborné kondici. Mile mě překvapil, jak vypadal a působil optimisticky – v porovnání s výstupy, které jsem viděl v televizi před 14 dny,“ reagoval hejtman.

„Nemyslím, že by pan prezident trpěl nějakou závažnou chorobou, zprávu o nějaké rakovině beru jako provokaci,“ dodal.