Brány areálu se otevřely v sobotu v jedenáct hodin dopoledne a už během prvního koncertu kapely Legendy se vrací se plocha postupně zaplňovala. Návštěvníci dorazili z Přerova, Olomouce, ze Zlína, ale i vzdálenějších měst.

„Jsem na takovém festivalu vůbec poprvé a krásné prostředí vedle parku se mi moc líbí. Chceme si poslechnout Annu K., proto jsme tady,“ prozradila Eva Superatová z Olomouce.

„Přerov moc neznáme, nebo jen z té horší stránky - kvůli ucpané dopravě. Vůbec jsme nevěděli, že je tady tak krásný park, který letos slaví 120 let,“ řekl Leoš Heneš ze Zlína, který dorazil do Přerova se svými kamarády. „Těšíme se na Annu K., kapely O5 a Radeček a No Name,“ svěřil se.

Bouřka festival nezasáhla

Organizátorům festivalu se naštěstí vyhnula páteční bouřka, která se prohnala nad Přerovskem.

„Střecha pódia se ale musela snížit asi o pět metrů, aby nedošlo k devastaci techniky. Naštěstí nás to minulo a podle radarů by mělo zapršet až v neděli nad ránem,“ shrnul Petr Šiška z pořádající agentury Petarda Production.

Ten je s návštěvností spokojený.

„Atmosféra je tu fantastická, prostranství se zaplnilo a lidé se cítí komfortně, protože mají dost místa. Zajištěno je občerstvení ve stáncích a zázemí v podobě stanů poskytl i přerovský pivovar Zubr. Festival je rodinný, takže nehrozí, že by docházelo k nějakým excesům. Oplocení vytvořilo pomyslnou bariéru mezi ochranným pásmem parku, takže nemůže dojít k žádné devastaci,“ řekl.

No Name, Pokáč, Janek Ledecký a další zvučná jména

Sérii koncertů odstartovala ve 13 hodin kapela Legendy se vrací, po ní následovala skupina 05 a Radeček a ve čtyři odpoledne obsadila pódium Anna K. Zpěvačku vystřídali Janek Ledecký a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.

Až do setmění bavil posluchače Pokáč a o vrchol festivalu se postarala zpěvačka Ewa Farna. Koncert uzavřela kapela No Name.

Prostředí festivalu ocenil i zpěvák Janek Ledecký.

„Všechny festivaly, které mají to štěstí, že se můžou hrát v přírodě, mají velký bonus oproti těm, které se staví někde na letišti nebo velkém parkovišti. Tohle je senzační, málokdy se vidí tak vysoké stromy a pěkný trávník. Tak to má být,“ pochvaloval si.

Město Přerov překvapilo

Zpěvák Michal Hrůza věnoval Přerovu i jednu ze svých písní.

„Připravil jsem si pro místní publikum speciální věc - natočili jsme totiž část klipu k písničce Neplavec kousek od ostrova Rujana v Německu, kde je část města s podobným názvem Prerau – natáčelo se to v takové rybářské hospodě, kluci mají na sobě námořnické oblečky a popíjejí panáky,“ poznamenal s úsměvem.

Prostředí festivalu se mu líbilo.

„Jednou jsme v Přerově hráli na náměstí a překvapilo mě, jak je město hezké, protože z pozice mimopřerovského je spíše prokleté - kvůli tomu, jak dlouho je neprůjezdné ve srovnání s ostatními stejně velkými městy,“ poznamenal.

Podle náměstka primátora Miloslava Dohnala, který se na organizaci festivalu za město podílel, bylo v předprodeji Ticketportalu prodáno více než dva tisíce vstupenek.

„Celkový počet návštěvníků se vyšplhal přes tři tisíce a tato plocha pojme 7 až 8 tisíc lidí,“ shrnul.

Město podle něj nultý ročník festivalu vyhodnotí, ale podle ohlasů veřejnosti je už teď více než jisté, že se v tradici bude dál pokračovat.

„Jsme rádi, že jsme našli vhodný prostor pro konání kulturních akcí takového rozsahu a už pomalu chystáme play list na další ročník,“ uzavřel Dohnal.