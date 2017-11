Přestavba mostu v Komenského: dva roky objížděk

Patnáct tisíc aut během jediného dne projíždí v současnosti po mostě přes řeku Moravu u Bristolu v olomoucké Komenského ulici.

A právě toto množství vozidel budou muset v blízké době, možná už příští rok pojmout okolní ulice.

Stávající most bude totiž v rámci II. B etapy protipovodňových opatření zbourán a nahrazen novým, což však může trvat až dva roky.

Objízdná trasa povede přes Masarykovu třídu, podle názoru lidí z dopravní branže může tato situace negativně ovlivnit situaci na silnicích třeba i v městských částech Lazce a Černovír.

Bouraní po prázdninách?

Přesný časový harmonogram stavebních prací včetně zbourání mostu u Bristolu v tuto chvíli ještě není znám, podle odhadů by se tak ale mohlo stát už ve druhé polovině příštího roku.

Co se ale ví už dnes, je to, že most v Komenského ulici může být mimo službu až na 20 měsíců, spolu s přípravnými pracemi i celé dva roky.

Během této doby bude objízdná trasa pro automobilovou dopravu vedena z ulice Dobrovského rovně přes poměrně úzkou ulici Jiřího z Poděbrad, kde se obrátí dnešní jednosměrný provoz do opačného směru, a dále přes Masarykovu třídu směrem k nádraží.

Naopak od nádraží budou auta z Masarykovy třídy odbočovat za budovou Vrchního soudu doprava do Husovy ulice, z níž se po dobu uzavírky mostu stane rovněž jednosměrka.

Jednosměrky a lávka

Stejné objížďky čekají i autobusy městské hromadné dopravy linek 14 a 20 a také příměstské autobusy číslo 770, 763 a 764.

„Abychom navýšili počet parkovacích stání, bude zjednosměrněna ulice Kpt. Nálepky ve směru ke Gorazdovu náměstí. Dále bude potřeba vytvořit nové signální plány pro světelné křižovatky v přednádraží, na Žižkově náměstí, na Envelopě a u hodolanského divadla. A pro pěší vznikne u Bristolu náhradní lávka před Moravu,“ popisuje další opatření Michal Folta z oddělení mediální komunikace olomouckého magistrátu.

Navržené řešení objízdných tras bylo podle jeho slov prověřeno dopravním modelem a všechny křižovatky na objízdných trasách by měly kapacitně vyhovovat.

„Nicméně v průběhu prvních dnů bude probíhat podrobný monitoring dopravní situace na všech exponovaných místech,“ říká Folta.

Kalamita u Senima

I přes snahu magistrátu se však řidiči ve městě potížím pravděpodobně nevyhnou.

„Problémy mohou být už na objížďce v ulici Jiřího z Poděbrad, která je hodně úzká. Záleží na tom, jestli sem budou smět i nákladní vozy,“ míní Olomoučan Ivo Polach, který jezdí 27 let jako instruktor autoškoly.

Opravdová kalamita však podle něj hrozí na křižovatce u Senima.

„Už teď se tudy nedá v odpolední špičce projet. Pokud někdo pojede od nádraží po Jeremenkově třídě a bude chtít odbočit doleva na Gorazdovo náměstí a k Hradisku, nebude mít šanci,“ uvažuje Polach a dodává, že zvýšený provoz a s ním související komplikace mohou potkat i Lazce a Černovír, kudy se budou řidiči snažit riziková místa objet.

Radnice věří, že na všechny problémy bude schopna zareagovat.

„V případě potřeby se signální plány a přechodné dopravní značení upraví tak, aby byla doprava v Olomouci co nejplynulejší,“ ujišťuje Michal Folta.