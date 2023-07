„Může se to stát každému, i vašim děckám. Neříkám, že všichni jsou stejní, ale tohle už bylo moc. Dcerku vyslechli na policii a uzavřou to asi tak, že nebyla ohrožena na životě, protože se zjišťovalo, jestli byl nůž od dcery dál než pět metrů. Matku toho kluka, co ji napadl, jsme od té doby neviděli,“ líčí šestatřicetiletá žena, kterou rozladily i komentáře na sociálních sítích.

Incident popisuje i bratr napadené dívenky. „Pořád do nás rýpali a pak jeden z nich vytáhl takový malý nožík. Já jsem jim ukázal fakáče, ale za to přece nemůže být moje sestra bodnutá,“ mudruje hoch. Ukrajinské děti podle něj z místa utekly a romské se vydaly za nimi.

Otec napadené dívenky přiznává, že se od té doby v ulici necítí bezpečně. „My tu bydlíme deset let a nikdy v životě jsme neměli takové problémy. Teď mám ale strach chodit s dětmi po ulici pěšky,“ říká Gejza Pokuta.

Vyjádření matky ukrajinského chlapce, který měl na dívenku zaútočit, se v úterý nepodařilo sehnat. Na zvonek nereagovala a nikdo ze sousedů ji neviděl.

V bytovém domě na náměstí Františka Rasche bydlí ale ukrajinských rodin více. Od března zde žije se svými dvěma dětmi i Irina Volos, která pochází ze Lvova. Ani ona není romsko-ukrajinským soužitím nadšená.

„Moje děti nic nedělají. Rozhodli jsme se to ale řešit tak, že se vracíme zpátky domů. Nechceme mít s místními Romy problém, i když jsme tu spokojení,“ říká rezolutně. Odchod z Přerova podle ní zvažují i další rodiny.

Podle Romů byla chyba nastěhovat ukrajinské uprchlíky do domů, kde žijí. „Proč nás strkají do ghetta? A když už nás strkají do ghetta, tak proč nám sem přidávají další menšinu? V Anglii to tak není - je pákistánská ulice, polská ulice, česká, cikánská. Ani jeden z nich nejde k sobě. Jak to, že si vedoucí představitelé českých měst a obcí nedokážou poradit za sedmdesát let s menšinami?“ pozastavuje se jeden z Romů, který v Přerově žije čtyřicet let.

Policie okolnosti i nadále šetří, případ dosud neuzavřela

Přerovští policisté šetření okolností případu dosud neuzavřeli. „Oznámeným případem se i nadále zabýváme. V poslední době jsme nevyjížděli k žádnému podobnému incidentu,“ shrnula mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová. Minulý týden se kvůli situaci sešli zástupci kraje, přerovského magistrátu, Romů a policie.

Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině našla v Přerově azyl asi tisícovka uprchlíků. Dnes je jich už méně. „V Přerově aktuálně žije kolem osmi stovek uprchlíků z Ukrajiny, zatímco na začátku krize jich byla více než tisícovka. Zaznamenali jsme tedy mírný odliv. Podle ukrajinské koordinátorky nemáme informace, že by došlo k dalším neshodám,“ uzavřela mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.