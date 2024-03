ANKETA/ Zhruba před týdnem spatřila světlo světa nová lavička, kterou u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin legendárního zpěváka Pavla Nováka odhalilo na přerovské Laguně město. Ještě ani nezačala sloužit svému účelu a už se kvůli její podobě strhla bouřlivá diskuse na sociálních sítích, která se přenesla i do ulic. Umělec ze Senice na Hané Pavel Dlabal se kritice brání. Vycházel podle svých slov z fotografie Pavla Nováka a zadavatel zakázky jeho návrh schválil.

Odhalení lavičky Pavla Nováka v Přerově | Video: Petra Poláková - Uvírová

Lidé v diskusi na Facebooku nejčastěji narážejí na to, že vyřezávaná podobizna Pavla Nováka neodpovídá realitě.

„Mrtvá kočka se vám nelíbila, a za to vás stihl boží trest,“ odstartoval debatu na facebookové skupině Přerováci galerista Robert Runták, který nedávno čelil kritice kvůli vystavenému exponátu mrtvé kočky, zalité v epoxidu. Dílo se nakonec po kritice obyvatel rozhodl překrýt.

Přerovany pobouřila mrtvá kočka ve výloze. Je to ještě umění? ptají se

„Myšlenka vedení města dobrá, ale podoba Pavla Nováka (to si nezasloužil) ani náhodou. A když porovnám krásné práce dřevařské školy v Tovačově…,“ zhodnotil v debatě třeba Leopold Nebl.



Nahrává se anketa ...

Schovejte ji někam…

„Panebože…zastavme další takové lavičky! Chudák Jarda Wykrent…už to vidím. Ale vážně, radnice by měla reflektovat, že se tohle zrovna nepovedlo. Schovejte ji někam a vymyslete něco jiného. Přerovský veřejný prostor si to nezaslouží a Pavel Novák také ne,“ zapojila se Marta Janosch.

Přerov vzpomínal na Pavla Nováka. Legendární zpěvák má na Laguně lavičku

„Pravděpodobně by to chtělo nepatrně přepracovat, se vší úctou k Pavlovi, myslím že si to zaslouží. Škoda, že nevznikly nějaké návrhy, co by lidé zhodnotili. Měl by tam vypadat ještě v plné síle…tak, jak si ho chceme pamatovat. Myslím, že to stojí za zvážení. A to, že to napoprvé nedopadlo, přece není žádná hrůza. I mistr tesař se někdy utne,“ vyjádřil svůj názor v debatě František Vymětal.

Někteří diskutující ale řešili i to, jestli je možné, aby umělec zároveň držel v ruce kytaru i mikrofon. Jiné zase zajímalo, proč nebyla na podobu díla vypsaná soutěž.

Autor: Stoprocentně odvedená práce

Autor návrhu lavičky Pavel Dlabal, který mimo jiné tvoří i dřevěné karikatury, sochy a zhotovil pro Přerov vyřezávaný vánoční betlém, kritiku nechápe.

„Mrzí mě, že se na Facebooku objeví jen negativa. Pro mě je satisfakce to, že od doby, co jsem dal lavičku do Přerova, mám dalších pět objednávek,“ reagoval na kritiku umělec s tím, že na výsledné podobě lavičky pracoval dva měsíce.

Kam o víkendu? Na ples Dlažky, vynášení smrtky či britské muzikantky

„Vycházel jsem z fotky a vybral jednu, podle které se to dobře řeže. Nejprve jsem zpracoval návrh, který jsem poslal ke schválení. Jakmile se k němu město vyjádřilo, tak jsem to jen ladil. Objednali si lavičku s mírnou podobenkou a nadsázkou a za mě je to stoprocentně odvedená práce. Každý člověk může mít svůj postoj nikdy nelze vyhovět každému,“ řekl autor díla.

Každý rok nová lavička

Podle náměstka primátora Miloslava Dohnala chtěl Přerov novou lavičkou připomenout významnou osobnost. Výročí na tento rok připadají hned dvě - legendární zpěvák by 10. března oslavil osmdesátiny a před patnácti lety - 11. února 2009 - zemřel.

Přerovské náměstí zdobí kraslicovník, nastrojené břízy i fotokoutek

„Chtěl jsem, abychom tu měli fyzickou připomínku toho, že tu byl Pavel Novák s námi a propagoval celou dobu i město Přerov. Zároveň tím odstartováváme novou tradici - každý rok do této lokality umístíme novou lavičku a připomeneme nějakou významnou osobnost našeho města,“ vysvětlil Miloslav Dohnal.

Podle něj jsou reakce na vzhled uměleckého díla jak pochvalné, tak negativní.

„Jsme rádi, že se myšlenka lavičky občanům líbí. Diskuse se týkají reálnosti vyobrazení. V záměru připomenout lavičkami významné osobnosti chceme dál pokračovat, více však budeme zvažovat formu zpracování,“ uzavřel Dohnal.