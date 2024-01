Premiéra hudebního festivalu Velká Morava fest, na kterém mají 13. července v Přerově vystoupit například Ewa Farna, zpěvák Michal Hrůza nebo kapela No Name, budí emoce. Iniciátoři petice, která v těchto dnech koluje po městě, požadují změnu místa konání - festival se má totiž uskutečnit ve vyhlášeném přerovském parku Michalov.

Podle petentů bude těžké zabránit devastaci této přírodní lokality, pokud na koncert dorazí avizovaných šest tisíc návštěvníků.

„Petici vyprovokovalo masové pop-rockové pojetí akce a vize organizátorů, že by mělo jít o nultý ročník jakési nové tradice. Předpokládáme, že očekávaný nápor až šesti tisíc plánovaných účastníků festivalu významně zasáhne a poničí park Michalov. Ten je pro řadu Přerovanů relaxačním místem a jednou z výkladních skříní našeho města,“ uvádí se v petici.

S místem konání festivalu nesouhlasí ani dlouholetý vedoucí Ornitologické stanice v Přerově Josef Chytil.

„V blízkosti parku je Záchranná stanice pro handicapované živočichy, ve které je dnes spousta ptáků, a těm intenzivní hluk vadí. Ještě větším problémem je ale devastace Michalova - při takovém množství návštěvníků mi připadá zcela nereálné, že by nedocházelo k jeho ničení. Rvát tuto akci násilím do jednoho z nejkrásnějších koutů Přerova mi připadá jako scestná myšlenka,“ konstatoval Josef Chytil.

Problémem je podle něj i otázka parkování.

„Na otevření Ornitologické stanice dorazilo asi šest set lidí, a ti neměli kde zaparkovat. Pokud by jich přijelo šest tisíc, tak to lokalita nemůže nikdy pojmout,“ míní.

Podle iniciátorky petice Anny Němec Sypěnové se už zřejmě nepodaří zabránit konání prvního ročníku akce.

„Chceme ale, aby město zaregistrovalo, že je tady řada lidí, kteří s pořádáním festivalu v parku nesouhlasí. Michalov je jedním z posledních krásných míst v Přerově a to nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, že by se z této akce stala nová tradice,“ myslí si.

Ukázat nejen nádraží

Na fakt, že je park Michalov kulturní památkou, upozornila loni na podzim na jednání zastupitelstva opoziční zastupitelka Helena Netopilová (Společně pro Přerov).

„Do Rady města šlo usnesení, že nesouhlasíme s místem konání, které komise pro životní prostředí posvětila. Rada se ale neusnesla. Památkáři se, jak mi bylo řečeno, nevyjadřují k jednorázovým kulturním akcím, ale pouze ke stavbám,“ zmínila. Opozici vadí také financování nákladného podniku - akce totiž přijde na 4 miliony korun.

Podle radních má ale novinka zpestřit kulturní život ve městě a podobná letní akce v Přerově chyběla. Park Michalov navíc slaví právě letos sto dvacet let od svého založení.

„Chceme Přerovákům, ale i lidem zdaleka ukázat pozitivnější stránku našeho města, než jen nádraží,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).

Festivaly v parku jsou i v okolí

Hudební festivaly se, jak řekl, konají v parcích i v okolních městech - v Brně, Zlíně, Kroměříži nebo Holešově.

„Třeba v Holešově je park z roku 1624, který je ještě starší. Festival, který se zde koná, přitom navštěvuje 17 tisíc diváků,“ dodal Dohnal.

Podle jeho slov bude festival probíhat výlučně na travnaté ploše, která byla před dvaceti lety v době rekonstrukce parku určena pro kulturní akce.

„Festival bude oplocen s výhradním vstupem a výstupem do Bezručovy ulice, tedy v opačném směru než do parku Michalov. Areál festivalu bude hlídán ochrankou a pořadatelskou službou a park zabezpečen pracovníky technických služeb a městskou policií,“ vysvětlil.

Protože se festival koná v červenci, neměl by narušit ani hnízdění ptáků, které probíhá od února do začátku června.

Tisíc parkovacích míst

Město se neobává ani náporu aut. „Pro většinu občanů města je park dostupný pěšky a pro mimopřerovské je připraveno zhruba tisíc parkovacích míst u Laguny, na takzvané cirkusové louce a dalších místech,“ popsal Dohnal.

Že podobný festival do Přerova patří, o tom je přesvědčen i primátor města Petr Vrána (ANO).

„Často od lidí slyšíme, že by chtěli v Přerově více kultury pro mladé. Proto jsme se také na tuto oblast zaměřili. A máme za sebou první úspěchy - zatraktivnili jsme už vloni Svatovavřinecké hody, ale i vánoční trhy, jejichž součástí byl třeba průvod Krampusáků. Tyto akce nadchly desetitisíce lidí,“ zhodnotil primátor.

Petici najdou lidé na několika místech ve městě. V Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, v Knihance v Pivovarské ulici, prodejně Zdravá výživa v Jiráskově ulici, Peťkafé v Jiráskově ulici, Kafé od holky v Mostní a Čajovně Modrý safír v ulici Velká Dlážka.