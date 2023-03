Hraboší pohroma navíc přišla dříve než v roce 2019. Pěstitelé se proto obávají, že jejímu rozsahu ještě není zdaleka konec.

„Hraboši mají vhodné podmínky a populace teoreticky může ještě vzrůstat,“ obává se Roman Koutek.

Největší škody zatím napáchali na ozimé pšenici a řepce.

„Přes 1000 děr na hektar ozimé pšenice. Na podzim to byl tak krásný porost. Teď? Vyžraná kola,“ popisoval předseda Zemědělského družstva Senice na Hané Jaroslav Navrátil.

Plošné hubení nepovolili

Zredukovat počty přemnoženého škůdce mohou zemědělci pouze ručním pokládáním nástrah do děr. Mimořádná plošná aplikace přípravku jim povolena nebyla.

Podle kritiků plošného hubení by totiž hrozilo, že se jedem otráví i další býložravci nebo predátoři, kteří hraboše s jedem v těle sežerou.

„Počítali jsme s tím, že od března bude plošná aplikace. Vyřešili bychom nejexponovanější pozemky, ostatní by se zvládlo ručně. Bohužel. Nedá se ale všechno stihnout ručně. Nemáme ‚rezervní‘ pracovníky, kteří by jen chodili po poli a kladli návnadu. Než začaly jarní práce, vyčlenili jsme traktoristy, už je ale potřebujeme jinde,“ popisoval Navrátil.

Poničenou řepku zaorávají

V části Olomoucka je situace místy už velice špatná a někteří zemědělci proto přikročili k zaorání pozemků s nejvíce poškozenou řepkou.

„Ano, v sousedství se už tak rozhodli, ale co tam dát místo toho?“ poukázal Navrátil.

Hraboši se přemnožují zhruba každé tři roky, není to tedy nic neobvyklého. Jenže letošní rok je problematický v tom, že počty narostly velmi brzy. Přála jim zima, kdy pořádně nemrzlo, a prospívá jim i současné počasí bez dešťů.

Přemnožení hraboši jsou nyní vážnou hrozbou i pro jarní plodiny. Zemědělci se tak obávají značných škod. V roce 2019 na Olomoucku přišli o úrodu za miliony korun.

Příspěvek na jed? Almužna

Pěstitelé mohou od 6. března žádat o příspěvek na takzvané vícenáklady spojené s cílenou aplikací přípravku proti hrabošům (rodenticidů) přímo do nor. Výše byla stanovena na 500 korun na hektar ošetřené plochy.

„Almužna. Když by bylo 150 nebo 200 nor, tak to bude stačí, ale jestliže jich je 1500, nebo někde mají 2000, pracnost je podstatně větší,“ reagoval Jaroslav Navrátil.

Žadatelé o příspěvek mají současně povinnost po ukončení aplikace rodenticidu provést na pozemcích další preventivní opatření jako je údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí či umisťování berliček pro dravé ptáky.

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR do 21. června nebo do vyčerpání alokace.