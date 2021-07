Železniční přejezd v Dolní Novosadské ulici je od úterý uzavřený kvůli výstavbě nových nástupišť na zastávkách Nové Sady a Nemilany.

„Na zastávce Nové Sady je kromě samotného nástupiště nezbytné upravit také polohu stávající koleje, opravné práce přitom budou zasahovat i do oblasti železničního přejezdu P7598. Proto je nutné jej na nezbytně nutnou dobu uzavřít a provést potřebnou opravu. Jsme si vědomi frekvence silničního provozu na tomto přejezdu, práce tak budou prováděny v co nejkratší možné době,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nástupiště na obou zastávkách budou po úpravách bezbariérová, jejich nová výška 55 centimetrů nad kolejnicí má cestujícím zajistit pohodlný nástup do vlaků. Nástupiště také budou vybavena novými přístřešky a mobiliářem.

Pro motoristy a autobusy je úsek v Dolní Novosadské ulici uzavřený do páteční půlnoci. Na železnici se však ve směru z Olomouce do Prostějova počítá s výlukou provozu až do středy 11. srpna. Cestující tam budou po celou dobu vozit náhradní autobusy.

Po objízdných trasách kromě motoristů budou až do pátku jezdit také autobusy KIDSOK a městská autobusová linka číslo 14.

Ta nyní jezdí podle výlukových jízdních řádů, které cestující najdou na zastávkách a na www.dpmo.cz.

„Ve směru na konečnou zastávku Čistička, Ahold je linka vedena ze zastávky Za Poštou po objízdné trase ulicemi Rooseveltova, Velkomoravská, Schweitzerova, Slavonínská a Střední Novosadská na zastávku Nové Sady směr U Rybářského stavu. Na této zastávce je linka ukončena,“ upozornila mluvčí dopravního podniku Martina Krčová.

Ze zastávky Nové Sady směr Hlavní nádraží jezdí autobus číslo 14 po své obvyklé trase. Ve směru k čističce nejsou obsluhovány zastávky Trnkova, U Rybářského Stavu a Nové Sady a v obou směrech nejsou obsluhovány zastávky Andělská, Čistička a Ahold. Na objízdné trase mohou cestující využít zastávky Velkomoravská, Povel, škola a U kapličky.