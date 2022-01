V pátek před 11. hodinou přejížděla devětapadesátiletá řidička vozidla Škoda Roomster železniční přejezd ve chvíli, kdy zde projížděl vlak. Při nehodě byly podle policie lehce zraněny dvě osoby – řidička a strojvůdce. V rychlíku jelo 37 cestujících a nikdo nebyl zraněn.

Světla i zvuková signalizace byly podle místních v době nehody zcela v pořádku. Řidička přijížděla k přejezdu ve směru od Mariánského Údolí.

Srážka na přejezdu v Hlubočkách: vlak auto "odstřelil" na svodidla

„Horší je to spíše ve směru od Hluboček. Problémem je zatáčka a je to do kopce,“ reagovala starostka Hluboček Eva Hasníková. „Tato komunikace je hodně vytížená. Na to, že jsme ‚slepá ulice‘, provoz je skutečně značný,“ popisovala.

Podle vedení obce by byl tento přejezd bezpečnější, kdyby na něm byly také závory. „To nás napadlo okamžitě po páteční nehodě,“ dodala starostka.

V minulosti se na přejezdu stalo několik nehod. V roce 2009 zemřel řidič terénního auta poté, co narazil do vlaku a ten jej tlačil zhruba 150 metrů. I v tomto případě řidič nerespektoval výstražné zařízení, které bylo v provozu.

Příčiny a okolnosti páteční dopravní nehody vyšetřuje policie.

Rizikové přejezdy v Hlubočkách: závory nebudou

Vylepšení v Hrubé Vodě

Podle Správy železnic je přejezd s označením P7531 osazený přejezdovým zabezpečovacím zařízením s výstražnými světly a s pozitivním signálem bílým světlem.

O doplnění závor se podle Správy železnic v současné době neuvažuje.

„Stávající úroveň zabezpečení i vzhledem k umístění přejezdu dostačuje. Napovídá tomu i skutečnost, že zde v uplynulých 10 letech ke střetu s autem nedošlo,“ poukázal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nadjezd v Holické si jde pro stavební povolení. Bude pro auta, cyklisty i chodce

V blízkém okolí Správa železnic v předloňském roce zvýšila zabezpečení přejezdu v Jívové, který dostal světelné zabezpečovací zařízení.

„Doplnění o závory aktuálně připravujeme u přejezdu P7535 s výstražnými světly v Hrubé Vodě. Realizaci akce předpokládáme v letošním roce,“ informoval mluvčí.

Přejezd v Litovelské dostane závory. Kde ještě na Olomoucku? Tady je přehled