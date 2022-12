„Jak bývá zvykem v posledních letech, tak by se mělo před Vánoci i letos citelně oteplit,“ uvedl v pátek odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálních sítích.

Do Vánoc zbývá osm dní a podle mapy zveřejněné ČHMÚ je největší pravděpodobnost bílých Vánoc - kde jinde než na horách.

V nížinách je podle meteorologů nejvyšší šance v místech, kde bude ve středu ráno sněhu tolik, že nestihne do soboty roztát.

„Nejvyšší naději mají v nížinách na Liberecku, v Moravskoslezském a také Zlínském kraji. Na horách bude sněhová peřina většinou dostatečně vysoká na to, aby nějaký ten sníh do Vánoc zbyl,“ napsal ČHMÚ.

Zatímco Ostravě dávají meteorologové v předpovědí bílých Vánoc 65 procent a Brnu 35, výhled pro Olomouc je někdy mezi.

„V Ostravě je pravděpodobnost větší, máme tady skoro třicet centimetrů sněhu. Pokud by byla inverze, v nížinách může zůstat zataženo nízkou oblačností, pokrývka nebude ubývat tak rychle. A zatím to nevypadá, že by se k oteplení přidalo moc dešťových srážek. Šance na bílé Vánoce pro Olomoucko tedy není úplně nulová,“ uvedl vedoucí regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava Roman Volný.

Předpovědní modely prozatím počítají na Štědrý den s teplotami i nad 5 stupňů Celsia.

„Vypadá to, že vánoční obleva se naplní, ale díky tomu, že ve východní polovině území leží celkem bohatá sněhová pokrývka, není úplně nereálné, že v nížinách zůstane aspoň něco,“ dodal s tím, že na přesnější vánoční předpověď si budeme muset ještě počkat.

