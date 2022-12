Místy vydřený terén by jim mělo vylepšit už v pátek další sněžení. Během dvanácti hodin má podle předpovědi připadnout pět až 15 centimetrů.

„Tady je to nejlepší. Ještě chodíme kousek dál před vodopád, na ten padák, ale je to tam už vydřené. Mělo by víc nasněžit,“ smáli se kluci, kteří v Bezručových sadech sjížděli svah u mauzolea.

Největší průvod Krampusáků v Česku! Děsivá čertiska přiletí do Olomouce

Dočkají se, a to už v pátek. Podle předpovědi meteorologů má na Olomoucku začít sněžit po půlnoci. Napadnout může pět až 15 centimetrů sněhu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí do páteční 17. hodiny.

Další předběžné varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se týká nízkých teplot. Opět přituhne.V noci na neděli klesnou teploty při vyjasnění pod minus 12 stupňů Celsia.

Slabě sněžit bude místy v sobotu, během dne budou srážky ustávat a druhá půlka víkendu bude podle předpovědí ve znamení jasného až polojasného počasí. Bez sněžení by mělo být i pondělí.

Kam o víkendu? Na Flerety, Turbo, zabijačku či do zoo ozdobit strom zvířátkům

Nejvydatnější chumelenice: 1955

Kdy v Olomouci nasněžilo nejvíce sněhu?

ČHMÚ eviduje od počátku měření celkem jednasedmdesát záznamů, kdy v Olomouci nasněžilo deset či více než deset centimetrů nového sněhu. Nejvíce napadlo 7. března 1955.

„To za 24 hodin spadlo 25 centimetrů nového sněhu,“ uvedl Pavel Lipina, vedoucí Oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ Ostrava