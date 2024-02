Konkrétně u paty křižovatky s ulicí Husova dochází na přechodu se světelnou signalizací ke kolizím. S požadavkem na jeho zrušení se již obrátila na magistrát komise městské části Nové Hodolany.

„Přes přechod chodím denně. V ranní špičce vodím děti do školky a školy a situace je opravdu špatná,“ poukazovala paní Barbora, která bydlí na Černé cestě.

Ve chvíli, kdy mají chodci zelenou, nemůže říct dětem, že mohou vstoupit na přechod, protože neví, kdy na něj vjede auto z Husovy ulice. A protože řidiči většinou spěchají, vznikají zde i dosti dramatické situace.



„Ve směru od Černé cesty na Husovu je to ještě přehledné. Stojíme na ostrůvku a řidiči nás nenechají dokončit přecházení. Stane se, že z Husovy najedou na most, když máme červenou, a myslí si, že projedou dál do Pasteurovy, ale kvůli koloně zůstanou stát na přechodu. My už máme zelenou, ale nemáme kudy projít, protože na přechodu stojí auto,“ pokračovala Olomoučanka.

Pro chodce je však podle místních nejvíce riskantní přecházení zebry na mostě ze strany od evangelického kostela, tedy Husovy ulice. Jsou ohroženi auty jedoucími z Husovy ulice a odbočujícími vpravo na most.

„Pokud přechod nezruší, musí se přidat bezpečnostní prvek, aby nedocházelo ke kolizním situacím. Světelné značení nebo na silnici vodorovné upozornění pozor chodci. Nechceme přece čekat na to, až dojde k tragické události,“ dodala Olomoučanka s tím, že v případě zrušení přechodu mohou pěší bez problému využívat zebru u chrámu sv. Gorazda nebo na protějším břehu Moravy u restaurace Bristol.

Co na to magistrát?

Problematickým přechodem na mostě u Bristolu se na základě stížností ze strany rodičů, kterým přes přechod přecházejí děti do škol, opakovaně zabývala komise městské části (KMČ) Nové Hodolany.