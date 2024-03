Mezi Přáslavicemi na Olomoucku a Lipníkem nad Bečvou brzy začne rekonstrukce staré panelové silnice, která v minulosti sloužila jako páteřní spojnice směrem na Hranice a Ostravu. Po opravě volali místní i motoristé desítky let.

Při jízdě po panelové silnici v Přáslavicích to nepříjemně drncá a lidé v přilehlé zástavbě roky trpí hlukem a otřesy z projíždějících aut.

„Máme v obci již tři generace, které nezažily větší opravu a situaci, kdy by byla silnice takto zavřená,“ nastínila starostka Přáslavic Jitka Ivanová očekávané citelné omezení v dopravě spojené s akcí s názvem „II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)“.

První úsek ke křižovatce s odbočkou do Mrskles bude neprůjezdný od 8. dubna. Rekonstrukce krajské komunikace je rozvržena postupně do tří částí a potrvá do 15. listopadu.

Tranzitní provoz se během rekonstrukce bude moci bezplatně přesunout na blízkou dálnici, a to po sjezd Velký Újezd. Až do termínu dokončení oprav do 15. listopadu.

Jak pojedou autobusy?

„Je to dlouho připravovaná investice, podařilo se získat zdroje z IROP, a za měsíc začínáme. Obec se podílí také, jdou za námi odstavné pruhy a plánujeme ještě investici do veřejného osvětlení,“ popsala.

Zakázku již krajská správa silnic vysoutěžila. Uspěla stavební firma Kareta s cenou 73 milionů korun, bez DPH.

Se zhotovitelem nyní jedná krajský koordinátor veřejné dopravy o vedení autobusových linech během jednotlivých etap.

„V tuto chvíli stále ještě jednáme. Je snaha, aby zátěž pro cestující byla co nejmenší. Bude to tam na hodně dlouho,“ reagovala ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.

„Řešíme například, zda by nebylo možné jednu etapu ještě rozložit, abychom měli v rámci daného úseku volnou křižovatku za Daskabátem,“ popisovala vyjednávaní.

Dříve hlavní tah pro auta i vojáky

Stará panelka na Lipník nad Bečvou měla před dokončením dálnice charakter silnice I. třídy. Konstrukce v minulosti odpovídala významu hlavního tahu a také častým přesunům vojenské techniky do Přáslavic a na Libavou.

„Věříme, že se konečně sníží hluková zátěž z provozu, a zároveň doufáme, že současně nedojde ke zvýšení rychlosti aut jedoucích po novém asfaltu,“ poukázala starostka Přáslavic.

„Uvidíme, zda bychom pak činili další kroky, aby cesta v intravilánu byla co nejbezpečnější,“ dodala.