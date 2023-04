Další dva německé tanky Leopard 2A4 dorazily do Přáslavic. Vojáci dostali zatím tři stroje. Nasazení techniky v rámci výcviku 73. tankového praporu nic nebrání.

Slavnostní převzetí tanku Leopard 2A4, 21. prosince 2022, Přáslavice. | Video: Deník/Pryček Vladimír

První z dodávky celkem 14 tanků již prošel na Libavé a u přáslavického praporu úspěšně vojskovými zkouškami. Technika je součástí daru Spolkové republiky Německo za pomoc Ukrajině. Starší, ale plně funkční stroje, původně využívaly švýcarská a německá armáda.

„Jak vojáci rádi a zcela pravdivě říkají: bez těžké brigády není armády. Proto mám těžkou brigádu od začátku mezi svými prioritami. Podpis smlouvy na pásová bojová vozidla pěchoty CV90 se blíží a spolu s dalšími kusy tanků Leopard jde o jasný posun směrem k armádě vybavené moderní západní technikou, a ne zastaralým šrotem ruské provenience,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Tanky Leopard podle resortu obrany znamenají výrazné posílení kompatibility v rámci NATO. Tuto techniku používají například Poláci nebo Maďaři. Kromě zmíněných 14 tanků a jednoho vyprošťovacího vozidla Bpz3 Büffel bude součástí dodávky i počáteční balík náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, jež zahrnuje právě i výcvik českých vojáků.

Česká republika dostala techniku od SRN jako částečnou kompenzaci za svou pomoc Ukrajině. Hodnota daru činí necelé čtyři miliardy korun.

„Zbývajících jedenáct bojových tanků by mělo být do Přáslavic dodáno do konce letošního roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024,“ informovala mluvčí ministerstva obrany Simona Sigánková.

Německý tank Leopard 2A4 před měsícem úspěšně prošel zkrácenými vojskovými zkouškami. Testovala se například přesnost střelby, průchodnost terénem, možnost použití vyprošťovacích prostředků zavedených v české armádě či funkčnost spojovacích prostředků.

Protipožární zařízení v prostoru věže, které v původním tanku nebylo, bude podle resortu ve spolupráci s dodavatelem instalováno tak, aby tank splňoval nejnovější normy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.