V souvislosti s víkendovým hororovým incidentem u vstupu do Androva stadionu v Olomouci policie zadržela 19letého mladíka.

Před vstup do Androva stadionu dal někdo uřezané prasečí hlavy. Zdroj Twitter Michal Kvasnica | Foto: Koláž: Deník

Na vstupním portálu stadionu fotbalové Sigmy se v noci sobotu objevily mohutné cákance krve a sloupky před vchodem byly osazeny uřezanými prasečími hlavami.

Vše doplňovaly vylepené plakáty "Prasata z vedení, vzdejte se velení" cílené na sportovního ředitele Ladislava Mináře.

Olomoucká policie zabývající se tímto incidentem v pondělí dopoledne informovala o zadržení mladého muže.

"V souvislosti s případem jsme krátce po činu zadrželi 19letého cizince. Policisté se celou záležitostí intenzivně zabývají a zjišťují veškeré souvislosti a okolnosti tohoto případu," uvedla mluvčí policie Ivana Skoupilová.

"V tuto chvíli jsme věc kvalifikovali jako poškození cizí věci, nicméně není vyloučeno, že v průběhu prověřování dojde k rozšíření právní kvalifikace," sdělila.

Bližší informace nyní neuvedla s tím, že prověřování je na samém začátku.

O noční krvavé výzdobě Androva stadionu informoval jako první deník Sport.

Vedení klubu incident odsoudilo v sobotním prohlášení.

„Jsme šokovaní vulgaritou a agresivitou tohoto skutku, který připomíná snad jen praktiky těch nejhorších mafiánů. Nemohu se ubránit dojmu, že jde o cílenou snahu rozhodit náš klub v posledních kolech základní části sezony. My se ale nyní pevně koncentrujeme na zítřejší utkání s Jabloncem. Chci požádat naše fanoušky, aby nás přišli v co největším počtu podpořit v klíčovém utkání před tím, než vyzveme Slavii a Spartu. Naši hráči ani náš klub se nenechají zastrašit! Incident řeší Policie ČR, ve kterou mám plnou důvěru a věřím, že brzy přijde s výsledky svých zjištění. My se soustředíme na fotbal,“ komentoval za představensto situaci jeho předseda Petr Konečný v textu na klubovém webu.

Plakáty se stejným textem jako v sobotu se na stadionu objevily už koncem března. U Globusu se také objevil bilboard, který byl následně odstraněn a protesty probíhají také během utkání.

Zdroj: Michal Muzikant

Nespokojenost fanoušků se situací v klubu v poslední době narůstá. Další protest připravili příznivci Sigmy při nedělním domácím zápase s Jabloncem.

VIDEO: Všeci ven! Kotel Sigmy při zápase s Jabloncem na chvíli opustil tribuny