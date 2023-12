„Instalovali jsme ho ve středu a už je v provozu,“ sdělil pracovník firmy, která umisťuje nevšední kiosky u nákupních center.

Venkovní samoobslužná prádelna u Terna na Horním lánu budí pozornost kolemjdoucích – stejně jako jinde, kde se už toto zařízení objevilo.

„Už to funguje? To se teď hodí. Budu měnit povlečení, taky přehozy na sedačku a křeslo musím dnes nebo zítra vyprat. Moje pračka by ten nápor nemusela vydržet, už ji mám přes 20 let,“ zkoumal ve čtvrtek dopoledne zařízení stojící hned vedle stánku s kapry zhruba sedmdesátník.

Revoluční prádelny jsou ideální na závěsy, peřiny a podobné věci, které do menší domácí pračky nevejdou. Špinavé prádlo mohou lidé naložit do auta a nacpat cestou do obchoďáku do pořádného bubnu. Kiosek je v provozu 24/7 a má tři bubny, největší prací je na 18 kilo prádla.