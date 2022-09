„Někdy kolem šesté hodiny večerní. Sníh se míchal s deštěm a pak to přešlo zpět do deště. V neděli ráno bylo mírně namrzlo, odpoledne se ochladilo a v přeháňkách přibývalo více sněhových vloček,“ popisoval první „nadílku“ Tomáš Hrazdil, provozovatel hotelu na Pradědu.

V noci na pondělí napadlo do dvou centimetrů mokrého sněhu. „To maximálně. Spíše jeden,“ usmál se Hrazdil.

Na Pradědu je minus jeden stupeň a sněžit by mělo minimálně do pondělního večera.

„Není to žádné husté sněžení, ale pořád něco padá. V extrémním případě by to mohlo udělat až pět centimetrů, ale uvidíme,“ poznamenal v pondělí ráno Tomáš Hrazdil. „Předpovědi se pak rozcházejí,“ dodal.

V Olomouckém kraji se má podle Českého hydrometeorologického ústavu pozvolna oteplovat. Podle aktuálního výhledu by se teploty měly koncem týdne dostat v nížinách opět nad patnáct stupňů.

Meterorologové pak od příštího týnde předpovídají babí léto.