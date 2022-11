„Příchozí od nás dostane vlastní číslo, pod kterým jej známe. Garantujeme naprostou anonymitu,“ zdůraznila Hana Kabátová, vedoucí olomoucké HIV/AIDS poradny.

Zájemce o test proto odejde domů s lístečkem, na který lékařka napíše "jeho" číslo. Pod tímto kódem je evidován v poradně odebraný vzorek krve. Za týden se dozví verdikt.

V obou případech z Olomoucka, které spolu nijak nesouvisejí, se jednalo o muže, z nichž jeden měl sex s mužem a druhý se ženou. „Seznámili se někde v klubu v České republice. Více nebudeme sdělovat,“ dodala vedoucí poradny, odkud oba muži zamířili do jednoho ze specializovaných center v Česku, kde probíhá léčba této nákazy, na Moravě jsou v Brně a Ostravě.

Většina příchozích, kteří žádají o anonymní otestování na HIV, ale nepřichází po dobrodružství v tuzemsku, ale v souvislosti s rizikovým sexem během dovolené v zahraničí, nejčastěji se jedná o dovolenkový pobyt někde ve východní Asii.

Většinově se pak nejedná o homosexuálně orientované muže, ale heterosexuály, které dohnaly výčitky svědomí, ale hlavně obavy o zdraví a riziko dalšího přenosu infekce.

„Popisují, že po návratu měli zdravotní potíže, které vyvolaly obavy, zda se nemohli nakazit virem HIV. Přijdou vystrašení, uzlíček nervů,“ popisovala vedoucí olomoucké poradny, která působí pod Zdravotním ústavem v Ostravě.

Diagnostické vyšetření, které je v poradně bezplatné, spolehlivě prokáže případnou přítomnost protilátek nejdříve tři měsíce po rizikovém styku. Pokud tedy lidé měli rizikový sex během letních prázdnin, je právě listopad ideální dobou na provedení vyšetření protilátek.

Zájemci o bezplatné a anonymní otestování mohou využít Evropského dne boje proti AIDS, kdy poradna v Krapkově ulici bude otevřena nejen v pondělí od 15 do 18 hodin, ale mimořádně také v úterý a ve čtvrtek ve stejnou dobu.

Patnáctka případů

V Olomouckém kraji od počátku roku vyskočily počty nově prokázaných případů infekce HIV.

Od ledna do září jich Státní zdravotní ústav (SZÚ) eviduje 15, zatímco za stejné období loňského roku to bylo sedm. Naposledy v září přibyli do statistiky SZÚ dva homosexuálně/bisexuálně orientovaní muži z Olomoucka.

Statistiky podchycují také cizince s trvalým pobytem v Olomouckém kraji. Mezi rezidenty v rámci Česka vloni dominovali Ukrajinci.

V Národní referenční laboratoři pro HIV/AIDS bylo v loňském roce nově evidováno celkem 233 případů infekce HIV. Počty nově diagnostikovaných od roku 2003 setrvale stoupaly z úrovně kolem 50 případů ročně a dosáhly nejvyšší hodnoty 286 v roce 2016. Poté nejprve v následujících dvou letech výrazně klesly až na 208 v roce 2018, ale pak opět vzrostly. Počet případů HIV v roce 2021 je o 18 nižší než v roce 2020, ale o 11 vyšší než v roce 2019.

HIV infekce v ČR, včetně cizinců s dlouhodobým pobytem.Zdroj: Státní zdravotní ústav

Mezi novými případy bylo 131 českých občanů a 102 rezidentů. Počet rezidentů je podle SZÚ druhý nejvyšší v celé historii sledování po roce 2020. Výrazná část pochází z Ukrajiny (38), dále jsou ze Slovenska (13) nebo z Ruska (6).

Sex mezi muži nejčastější příčinou

Jednoznačně dominantním způsobem přenosu je podle SZÚ přenos sexuální cestou a v rámci něj sex mezi muži.

Naprostá většina pacientů, kteří v roce 2021 byli v péči HIV center, byla léčena takzvanými antiretrovirovými léky. Léčba je zahajována bezprostředně po zjištění HIV pozitivity. Včasnost má podle odborníků význam nejen pro zdravotní stav pacienta a dobu jeho dožití, ale i jako preventivní opatření. Infekčnost úspěšně léčených pacientů podle SZÚ zásadním způsobem klesá a tím se snižuje možnost přenosu infekce HIV v populaci.

V roce 2021 zemřelo ve stadiu AIDS 21 nemocných, z toho 17 mužů. U jednoho z těchto úmrtí nebylo bezprostřední příčinou onemocnění AIDS.

Evropský týden boje proti AIDS

Olomouc

Poradna HIV/AIDS, Krapkova ulice

(vedle Hospůdky U Kuděje)

pondělí 21. listopadu - 15 až 18 hodin

úterý 22. listopadu – 15 až 18 hodin

čtvrtek 24. listopadu – 15 až 18 hodin

Kromě odběrů na HIV mohou zájemci v poradně požádat také o vyšetření na syfilis.