„Cena je více než dobrá, ale vidíme všichni, jaká je doba. Nejistá, hypotéky jsou drahé, stejně tak stavební materiál. Mix faktorů, který nepřeje,“ vysvětluje si odezvu starosta obce Robert Venský.

Kupující by nemohl s výstavbou dlouho otálet a případně čekat na lepší časy. Jednou ze zastupitelstvem schválených podmínek na realizaci je, že rodinný dům musí být dostavěn do pěti let od nabytí vlastnického práva k pozemku. Chtěli předem vyřadit ze hry případné spekulanty.

Celkem obec zasíťovala 12 pozemků v budoucí nové čtvrti. Jejich výměra je zhruba od 850 do 1050 metrů čtverečních.

„Polovinu jsme chtěli prodat letos. Hlavně jsme chtěli vidět, jak to bude probíhat, jaký bude zájem,“ uvedl starosta k premiéře, kdy obec doposud nikdy pozemky formou e-aukce nenabídla. V posledních desetiletích ani pozemky připravené k prodeji neměla. Současnou lokalitu chystala přes 10 let.

Vedení obce předpokládá, že dva pozemky v příštím týdnu zájemcům prodá. Zbylé čtyři by měly být ve veřejné soutěži v příštím roce.

„Zda bude příští rok v nabídce všech deset pozemků, nebo část z nich, to rozhodne zastupitelstvo. Chtěli bychom jít opět cestou elektronické aukce. Je to otevřený, transparentní způsob prodeje,“ sdělil Robert Venský.

Minimální vyvolávací cena za metr čtvereční pravděpodobně neklesne. Investice do zasíťování lokality činila kolem 10 milionů korun, další peníze vložila obec do projektové přípravy a platila výkupy půdy.

Šternberk od 600 Kč za metr

Pozemky určené k výstavbě rodinných domů v těchto dnech nabízí i město Šternberk. Investor ovšem v tomto případě musí vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu a následně ji převést do vlastnictví města.

Vyhlášený záměr se týká 9600 metrů čtverečních na katastrálním území Šternberk a 20 tisíc metrů čtverečních ve Lhotě. Lokality jsou podle platného územního plánu určeny k zastavění s funkčním využitím „plocha bydlení – bydlení v rodinných domech“.

Nejnižší cena je stanovena na 600 korun za metr čtvereční. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 24. listopadu ve 12.00.

Lokality pro výstavbu rodinných domů chystají investoři i na dalších místech Olomoucka. V Odrlicích, části Senice na Hané, je ve fázi příprav vybudování nové technické a dopravní infrastruktury. Celková zastavěná plocha záměru činí 17 tisíc metrů čtverečních. Proti projektu v chystaném rozsahu stojí část místních, kteří podepsali petici. Záměr je v souladu s územním plánem obce.

Výstavba se připravuje také v Olomouci, a to v lokalitě Malinová, kde má vyrůst 39 rodinných domů. Investor v těchto dnech získal stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace.

V aktuální nabídce jsou i parcely, kde je možné stavět ihned. Například v Grygově, Olomouci-Droždíně nebo v Bouzově v rámci developerského projektu Královská louka Bouzov. Pro představu, současná cena za metr čtvereční pozemku v Grygově je 5500 korun.