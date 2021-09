Nový úsek D55 se má začít stavět na jaře. Výběrové řízení by mělo být vypsáno ke konci letošního roku.

„Netrpělivě čekáme na to, až se kopne do země. Věříme, že tento problém se podaří rychle vyřešit,“ reagoval starosta Krčmaně Zdeněk Jančo.

Poukazovali tak na to, že stálým hlukem trpí zvířata jak po stránce fyzické, tak psychické, hluk snižuje schopnost reprodukce a dojivost.

Vytýkali absenci podstatných závazných stanovisek a kritizovali, že rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy. Firma se dožadovala protihlukové stěny, která by měla vyrůst mezi kravínem a autostrádou.

Společnost Agra Velký Týnec se nevzdala poté, co neuspěla s rozkladem podaným proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jímž byla stavba dálnice „D55 5501 Olomouc – Kokory“ povolena.

