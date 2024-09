„Nikdo nemáme křišťálovou kouli, takže jde samozřejmě pouze o prognózy, které budeme postupně zpřesňovat okamžitě, jakmile budeme vědět víc. Rozhodující bude sobota, kdy má spadnout nejvíce srážek. V sobotu ráno znovu zasedne protipovodňová komise a opět budeme o výsledku jednání veřejnost informovat,“ ujistil primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Nejvíce zasaženou čtvrtí bude podle momentálních prognóz Chomoutov. Tam také bude v nejbližších hodinách směřovat protipovodňová ochrana, včetně pytlů s pískem.

Obyvatelé Chomoutova by se měli zaměřit především na ochranu majetku v podzemních prostorech domů a zvážit i přeparkování vozidel. Riziko zatopení sklepů a suterénů však hrozí ve všech městských částech.

Déšť už pomalu zvedá hladinu Moravy v Olomouci. Ta je bez povodňového stupně.

Nejnižší, první bude v profilu Moravičany nad Olomouci překročen v sobotu kolem poledne. Třetí pak nejdříve v sobotu ve večerních hodinách.

Právě v sobotu se na celém území Olomoucka očekávají v důsledku vydatných srážek výrazné vzestupy.

„V Olomouci očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity nejdříve v sobotních odpoledních hodinách a podle stávajícího modelu by měl třetí stupeň povodňové aktivity nastat v neděli v brzkých ranních hodinách,“ uvedl tajemník povodňové komise města Olomouce Jan Langr.

Podle odborníků by třetí stupeň neměl v Olomouci představovat významné riziko, pouze může docházet k lokálnímu zaplavování níže položených sklepů či suterénních prostor.

„Podle aktuálního modelu by mělo v Olomouci dojít ke kulminaci na úrovni vodní hladiny asi pět metrů v profilu Nové Sady, což by díky aktuální úrovni protipovodňových opatření v Olomouci mělo město snad zvládnout bez vážných dopadů,“ upozornil primátor Miroslav Žbánek.

V prostoru náplavky podle magistrátu již probíhá demontáž mobiliáře a chystá se její uzavření.

„Pracovníci odboru ochrany společně s technickými službami a kolegy z odboru dopravy jsou v pohotovosti a sledují další kritická místa jako třeba myší díru v městské části Bělidla a níže položené cyklostezky,“ informovala mluvčí magistrátu Lenka Jedličková.

Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitoruje havarijní služba odboru ochrany magistrátu města Olomouce.

„Situace bude průběžně upřesňována,“ dodala mluvčí.

Od pátečních 14 hodin je k dispozici rovněž bezplatná povodňová infolinka. Na telefonním čísle 800 606 800 můžete každý den, včetně víkendu, od 7 do 21 hodin získat veškeré důležité informace.

DOPORUČENÍ KE ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ JEVŮ:- Odstraňte, ukliďte nebo upevněte všechny věci v okolí stavby, které by mohla voda odnést.

- Zjistěte dopředu, kde se nacházejí uzávěry vody a plynu a jak je v případě evakuace rychle uzavřít, jak vypnout pojistky. Elektrické spotřebiče, které zrovna nepoužíváte, odpojte od elektrické energie.

- Pokud je to možné, drahý nábytek a cennosti přestěhujte do vyšších pater. Škody u nepřipraveného domu mohou být až desetkrát vyšší než u domu, který je vyklizený a připravený na příchod povodně.

- Připravte si pytle s pískem a těsnící folie a zajistěte si ucpávky kanalizace a odtoku toalety.

- Zabezpečte chemické látky, které by mohly případně kontaminovat vodu a životní prostředí.

- Ujistěte se, že jsou odtokové kanály a drenáže čisté a funkční.

Zdroj: MMOl