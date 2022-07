Ve čtvrtek 10. července město stále připomíná italské Benátky, místo ulic s auty jej protínají kanály se čluny. Rozvodněná Morava Olomouc rozdělila na dvě části, nejde elektřina, nejezdí MHD, většina obchodů je zavřená. Záchranáři a dobrovolníci rozvážejí zatopeným potraviny a základní potřeby, stovky lidí musí do evakuačních center - těch je ve školních tělocvičnách ve městě zřízeno pět.

Do Olomouce přijíždí tehdejší prezident Václav Havel, aby na vlastní oči viděl situaci a také podpořil záchranáře a obyvatele zatopeného města.

Co bylo dál?

pátek 11. července - hladina klesá, pod vodou ale stále zůstávají Lazce, Nové Sady či Chomoutov. V Černovíře a Nemilanech se hroutí domy. Lidé dostávají pitnou vodu, základní potraviny a potřeby. V některých nezatopených částech města se podařilo obnovit dodávku elektřiny.

sobota 12. července - postupně začíná jezdit MHD, ze zatopených Lazců, Chomoutova a Nových Sadů se mohutně odčerpává voda, v Černovíře se lidé stále brodí rozvodněnou Moravou. V noci někdo vykradl Charitu ve Wurmově ulici, sebral auto i počítač.

neděle 13. července - hladina Moravy klesla od středy o dva metry. MHD již jezdí témeř normálně, autobusy ale nezajíždí do nejhůře postižených částí - do Černovíra, Chomoutova, na Lazce, na Nové Sady i Nový Svět, do Nemilan a Slavonína.

Někteří z tisícovky lidí ubytových v pěti evakuačních centrech se začínají postupně vracet do svých domovů.

Na území města se dosud zřítilo minimálně sto domů.

pondělí 14. července - v některá částech města se pořád drží voda, nejpostiženější čtvrti (Černovír, Chomoutov …) jsou stále bez elektřiny.

Ulice se plní velkými hromadami zničených věcí, které lidé vynášejí se svých domovů.

