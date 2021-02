Doba respirátorová v Olomouci začala. Jak se to hlídá?

Bez respirátoru chránícího dýchací cesty by od čtvrtka lidé neměli vstoupit do obchodu, městské hromadné dopravy, zdravotnických a sociálních zařízení nebo provozoven služeb. Někteří obchodníci se do kontrol pustili hned ráno při otevření prodejen, jiní s kontrolními akcemi naopak nepočítají a spoléhají především na zodpovědnost a ohleduplnost zákazníků. Cíleně zaměřovat se na ně nebudou ani olomoučtí strážníci.

První den s povinnými respirátory. Olomouc 25. února 2021 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Například v olomouckém hypermarketu Globus začaly kontroly používání respirátorů od čtvrtečního rána. „Vyžadujeme, aby naši zákazníci použili buď respirátor nebo dvě chirurgické roušky. U vstupu do hypermarketu to kontroluje ´ochranka´. Pokud se stane, že si někdo odmítne tímto způsobem chránit dýchací cesty, musíme bohužel přivolat policii, aby to řešila. Jedná se ale o jednotky případů, naprostá většina našich zákazníků platná nařízení dodržuje,“ sdělila mluvčí společnosti Lutfia Volfová. Naočkovaní mají dost protilátek, zjistil test v Olomouci. Vyšetří i veřejnost Přečíst článek › Zároveň potvrdila, že v posledních několika dnech poptávka po chirurgických rouškách i respirátorech výrazně vzrostla. „Zájem byl doslova enormní, občas kvůli tomu docházelo k výpadkům v zásobování. Nyní však toto zboží v prodeji opět máme a zákazníci si je u nás mohou nakoupit,“ dodala Lutfia Volfová. Na povinnou zvýšenou ochranu dýchacích cest zákazníky upozorňují také olomoucké prodejny společnosti Lidl, na kontroly používaných ochranných pomůcek se však cíleně zaměřovat nebudou. „O všech aktuálně platných opatřeních informujeme zákazníky již před vstupem, taktéž mohou být případně upozorňováni zaměstnanci nebo pracovníky bezpečnostní agentury. Obecně však vymáhat dodržování daného opatření není v naší kompetenci. Současně spoléháme na zodpovědnost a ohleduplnost zákazníků,“ vysvětlil mluvčí společnosti Tomáš Myler. Polovina Rejnoka v Masaryčce je vybetonovaná. Co bude dál Přečíst článek › Podobně k této novince přistupuje také Dopravní podnik města Olomouce, který o nutnosti mít v autobusech, tramvajích, na zastávkách, v přístřešcích a na nástupištích respirátor informoval s dostatečným předstihem na webových stránkách. Rovněž olomoucký přepravce spoléhá na zodpovědnost cestujících a na to, že budou nová nařízení dodržovat. S cílenými kontrolami na zvýšenou ochranu dýchacích cest zatím olomoucká městská policie nepočítá. „Speciální kontrolní akce dělat nebudeme, budeme k tomu přistupovat v rámci běžného výkonu služby nebo na základě oznámení občanů. Loni na jaře se poměrně často stávalo, že nám lidé volali kvůli tomu, že někdo nemá roušku, nyní jsou tyto případy už ojedinělé. Většinu z nich jsme dosud řešili domluvou. Do přestupkového řízení jsme postoupili jen případy, kdy se jednalo o opakované porušení nařízení,“ popsal mluvčí městské policie Petr Čunderle. Zájem o antigenní testy roste, v Olomouci čekáte na místo několik dní Přečíst článek › Kdo ještě nemá koupený respirátor, může místo něj použít dvě chirurgické roušky. Těmi je nyní dostatečně zásobena Potravinová banka pro Olomoucký kraj, která je bude zdarma rozdávat potřebným. Dodávku 300 tisíc kusů chirurgických roušek pro dospělé obdržela v úterý a už je rozváží organizacím, které od ní pravidelně odebírají potravinovou pomoc. „K našim stálým odběratelům již míří sto tisíc kusů chirurgických roušek. Zbývající část je určena pro obce z celého Olomouckého kraje. Jakmile obdržíme seznamy od hejtmanství, začneme roušky distribuovat přímo obcím, kde pak budou k dispozici nejen pro klienty sociálních služeb. Zatím nemáme informace o tom, zda obdržíme také zásilku respirátorů,“ uvedla zástupkyně vedoucí Martina Koutná.