Problémy s parkováním řešíte na komisi městské části opakovaně. Co by podle vás pomohlo ke zlepšení situace?

Nejhorší je to v pracovních dnech, zejména v odpoledních a večerních hodinách, kdy je sídliště plné vozidel a volné místo pak téměř není možné najít. Bohužel spoustu míst v okolí panelových domů zabírají dodávky, bojujeme o to dostat je ze sídliště. Zabírají hodně místa a brání řidičům ve výhledu, což zhoršuje bezpečnost provozu. Plošný zákaz nočního parkování dodávek se zatím testoval na Tabulovém Vrchu a situace se tam zlepšila, takže předpokládáme, že by to mohlo fungovat také tady. Po zavedení nové parkovací politiky budou lidé za parkování od večerních do ranních hodin na sídlišti platit. Městu to přinese peníze, občané si také začnou nahlašovat trvalý pobyt v Olomouci, protože jinak tady nezaparkují. Předpokládáme, že na sídlišti pak přibudou volná parkovací místa, protože firmy zřejmě nebudou ochotné hradit zaměstnancům za parkování služebních dodávek poplatek deset tisíc korun ročně.