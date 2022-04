Kdo se chce zapojit do jarní sbírky potravin, ten může nakoupit v kterékoliv ze 73 kamenných prodejen v Olomouckém kraji a pak zboží předat dobrovolníkům v zelených zástěrách s logem sbírky.

„Další možností je vložit nakoupené zboží do označených nákupních vozíků a košů, které budou umístěné za pokladnami. My si pak všechno v dalších dnech převezmeme a odvezeme do potravinové banky k přerozdělení,“ popsala vedoucí potravinové banky pro Olomoucký kraj Martina Koutná.

V olomoucké pobočce potravinové banky nejvíce uvítají masové, zeleninové a ovocné konzervy, dětské přesnídávky, instantní polévky, paštiky, olej, trvanlivé mléko, rýži a těstoviny. Z drogerie je vhodné nakoupit šampony, tuhá mýdla, dětské pleny, sprchové gely, zubní pasty a kartáčky, toaletní papír nebo vlhčené ubrousky.

„Stává se, že lidé do sbírek nosí domácí zavařeniny, kompoty a marmelády, ale tyto výrobky bohužel nemůžeme nikomu z potřebných občanů dát, protože neznáme jejich složení, datum výroby ani trvanlivosti. Stejně tak nemůžeme přijímat již otevřené drogistické výrobky,“ upozornila vedoucí potravinové banky.

Potraviny a drogerie, kterou se podaří nashromáždit během jarní sbírky, jsou určeny pro obyvatele České republiky, sbírka pro Ukrajinu probíhá odděleně. A že pomoc stále častěji potřebují také místní rodiny s dětmi, samoživitelé, senioři a handicapovaní občané, potvrzuje i Martina Koutná.

„Potravin je v posledních měsících stále větší spotřeba, sklady jsou teď prázdnější. Poptávka se zvyšuje ze strany občanů České republiky, protože na ně dopadá rostoucí inflace a zdražování potravin i energií. Stává se, že nám volají jednotlivci a žádají nás o pomoc. My je vždy odkážeme na konkrétní sociální službu v místě jejich bydliště. Potraviny dodáváme přímo organizacím a ty je pak rozdělují mezi potřebné. V Olomouckém kraji máme více než čtyři desítky odběratelů,“ sdělila Martina Koutná.

Kdo nestihne přispět do sobotní sbírky v některé z více než sedmi desítek kamenných prodejen, může potraviny a drogerii darovat také online formou až do 1. května nákupem v internetových obchodech rohlik.cz, kosik.cz nebo itesco.cz.

