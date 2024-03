Používá. Ale zákazníků a zásilek vhozených do pravidelně vybírané veřejné poštovní schránky každoročně ubývá.

„To ještě někdo používá? Myslel jsem si, že to jenom zapomněli odstranit,“ usmál se nad zaprášeným oranžovým boxem na olomoucké třídě Míru odhadem třicátník, jenž mířil na nedalekou tramvajovou zastávku.

Další redukce

Jejich počet a rozmístění jsou podle České pošty vázány na podání listovních zásilek touto formou, tedy zájmu ze strany klientů.

„Jedním z důvodů redukce poštovních schránek je neustálý pokles objemu podaných listovních zásilek. Pravidelné výběry schránek stojí určité finanční prostředky a pokud neobsahují podané zásilky, jedná se o ztrátu. Dalším důvodem je i to, že je rozmístěno více schránek, než udává příslušná legislativa,“ vysvětloval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Pošta zavřela, co bude dál s budovami v Olomouci a okolí?

Počet poštovních schránek ukládá České poště vyhláška. Určuje, kde a kolik poštovních schránek musí Česká pošta mít, aby byly parametry dodrženy.

„V případě, že nedojde k úpravě vyhlášky, je v plánu redukce poštovních schránek pro rok 2024 a dál v řádu stovek, asi 500,“ sdělil mluvčí.

V případě úpravy legislativy bude redukce oranžových boxů podle Vysoudila vyšší.

„Postupně by mělo dojít ke zrušení až 4000 poštovních schránek,“ dodal s tím, že současně by probíhala analýza využití jednotlivých schránek a revize rozmístění těch zbylých tak, aby pokrytí území co nejvíce odpovídalo legislativě a potřebám zákazníků České pošty.

Co ukládá vyhláška V každém sídelním celku, který má nejvýše 10 tisíc obyvatel, musí být takový počet schránek, aby na každých (i započatých) tisíc obyvatel připadala nejméně jedna. Požadavek nemusí být splněn, jestliže je v každém sídelním celku, který má více než 10 tisíc obyvatel, umístěn takový počet schránek, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku (s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby) nepřesahovala jeden kilometr k nejbližší poštovní schránce. Požadavek nemusí být splněn, jestliže je v každém sídelním celku, který má více než 10 tisíc obyvatel, umístěn takový počet schránek, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku (s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby) nepřesahovala jeden kilometr k nejbližší poštovní schránce.

Seznam zrušených pošt na Olomoucku

OLOMOUC

Náves Svobody 41 – Holice

Kyselovská 74 – Slavonín

Raisova 8 – Nemilany

Pavlovická 38 – Pavlovičky

Litovelská 1 – Nová Ulice

Hněvotínská 1 – u FN Olomouc

Horní náměstí 27

LITOVEL

Chudobín

Unčovice

ŠTERNBERK

Bojovníků za svobodu 7

UNIČOV

Střelice