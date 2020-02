„Co vaříte dnes? Pochlubte se,“ popichovala paní Jindřiška seniora, jenž si po půl desáté přišel koupit časopis s recepty. Taky rozměnit stovku, aby měl padesátikorunu, až odpoledne dorazí vnouče. „Králíka? Mňam! Toho bych si dala. Vy jste kuchař, to se musí nechat,“ chválila starého muže, který žije sám.

Kolem půl desáté dopoledne vozí do Mladějovic obědy a řada seniorů spojí cestu pro jídlo se zastávkou na poště. Poslat dopis, vyzvednout důchod nebo jen tak na kus řeči.

„Paní Jindřiška, to je naše sluníčko. Jsme moc rádi, že ji máme. V neděli se za ni pomodlím,“ usmívala se paní Anička, která si přišla jen tak popovídat. Další senior přišel s lízátkem. Něco na zub přinese pokaždé.

Jsme jako rodina

„Jsem tady šťastná. Lidé jsou báječní. Jsme jako rodina,“ rozzářila se Jindřiška Šišková sotva nápor před desátou hodinou trochu polevil. Na poště pracuje 20 let. Od maturity. Rodačka z Uničova začala na olomoucké poště, ale velké město jí nesedělo. Více jí to táhlo na venkov. Na malou pobočku, blíže lidem. „Splnil se mi sen. Nechodím se do práce, ale pro radost,“ dodala.

Než vstoupila do projektu České pošty, pracovala na úřadovně v Mladějovicích necelých pět. Vesnickou poštou žila. Česká pošta, která měla prostory pronajaty od obce, nejprve nabídla pobočku obci, zda ji nechce provozovat. Obci se sedmi stovkami obyvatel se však do projektu pošta Partner moc nechtělo.

„Tak jsem vstoupila do hry. Nepřemýšlela jsem, nic jsem nepropočítala a nedala na varování všech kolem. Prostě jsem to moc chtěla,“ přiznala nerozvážnost.

V Mladějovicích ji vyšli vstříc

Odvážné zájemkyni vyšli v Mladějovicích vstříc. Obec nabídla ženě symbolické nájemné 100 korun měsíčně, včetně provozních výdajů. Klienti denně oceňovali, že vše zůstane, jak byli zvyklí.

„Začala jsem dělat jen základní poštovní služby. Už jsem nemusela nabízet žádné produkty, nutit něco lidem, když přijdou pro známku na dopis,“ popisovala čtyřicátnice, která začala žít v sousední vesnici.

Ještě stihne i vyučovat zumbu

Po půl roce v projektu Partner si přibrala poštu v Hnojicích. Dopoledne je tři hodiny v Mladějovicích a na odpoledne se přesune do Hnojic.

„Je to ideální. Všechno krásně zorganizuji a odpoledne ještě stihnu vyučovat zumbu,“ chválila si maminka dvou dětí a populární lektorka.

Věděla, že na provozování poštovních služeb na venkově nezbohatne. To se taky nestalo. Musí hodně šetřit. „Nejsme nijak nároční. Z obou pošt mám čistého osmnáct tisíc. A ještě z toho našetřím na dovolenou!“ usmívala se pohodová žena.

Tím však nemyslela jen odkládání peněz na oddych s dětmi mimo domov, ale i zaplacení náhradnice. „Musím za sebe někoho sehnat a toho člověka zaplatit. Na dvou poštách. Zatím se mi to daří. Nestěžuju si. Každému, kdo by dostal nabídku provozovat partnerskou poštu, to mohu jen doporučit,“ dodala paní Jindřiška, která si stěžovat snad ani neumí.

Obce a soukromníci převzali už 52 pošt

Dvaapadesát poboček České pošty funguje v projektu pošta Partner v Olomouckém kraji. V příštích letech přibudou další. V rámci probíhající transformace podniku má do roku 2025 přejít v celé České republice dalších 1500 poboček na partnerské provozovatele. Nyní je těchto partnerských pošt na 640.

Pošta Partner funguje už 10 let a díky projektu se daří zachovávat poštovní služby v obcích, kde by původní úřadovny zanikly. V Olomouckém kraji doposud převedla Česká pošta na smluvní partnery 52 provozoven. Provozují je buď obce, fyzické osoby nebo spotřební družstva. Obce se ujaly devětadvaceti z nich. Jednou z prvních byly Horní Loděnice, kde si místní pochvalují, že služby zůstaly zachovány.

„Ale není to zadarmo. Obec stojí provozování partnerské pošty desítky tisíc korun ročně, platíme vlastní pracovnici,“ popisoval starosta Gustav Repaň.

Neměnil by však. I když každého starostu, jenž se před podpisem smlouvy s Českou poštou obrátí na Horní Loděnice pro radu, upozorňuje na úskalí projektu. „Pošta například neřeší zástup, pokud pracovnice onemocní anebo chce čerpat dovolenou. Ten musíme zajistit my. Zatím se nám dařit přemlouvat bývalou pracovnici pošty v Domašově, ale už se cuká,“ poukazoval.

V celé České republice provozuje pošta síť 3200 obslužných míst poskytujících poštovní službu. „Část poboček převádíme na třetí subjekty v rámci projektu Pošta Partner, přičemž cílovým stavem by mělo být 1500 frenšíz, provozovaných obcemi, fyzickými či právnickými osobami,“ informoval v tomto týdnu ředitel divize Státní poštovní služby Miroslav Štěpán.

Zhruba 400 z 3200 svých poboček pak chce Česká pošta přesunout na nová místa. Chce je otevírat například v obchodních nebo byznys centrech. Pošta v současnosti hledá partnera, se kterým by spolupracovala na provozu externích výdejních míst balíků mimo pobočky.