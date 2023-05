Pobočka má celkem 15 zaměstnanců. Dva lidé se rozhodli ze státního podniku odejít s nabízeným odstupným. Pro dvě specialistky na pojišťovnictví se hledá uplatnění v jedné z největších tuzemských pojišťoven.

„Dostala jsem solidní nabídku na jiné poště, kam bych mohla přejít od 1. července, ale rozhodla jsem se odejít. Obávám se nejistoty, abych podobnou situaci nezažívala za rok znova,“ sdělila Olomouckému deníku zaměstnankyně menší olomoucké pobočky, která je na seznamu rušených pošt.

Pošta by za palác na Horním mohla dostat přes 100 milionů. Co tam může být

Kdo neměl možnost najít uplatnění v rámci České pošty, ten dostal seznam volných pracovních jinde. „Například u VZP, na Úřadu práce nebo u Vězeňské služby,“ vyjmenovávala zaměstnankyně olomoucké pošty.

„Nikoho nenechali na holičkách,“ dodala žena, která se rozhodla po 20 letech u České pošty skončit.

Přesný počet propuštěných? Zatím není

V případě poboček avizovala Česká pošta, že k 1. červenci celostátně zruší 950 pracovních míst, což se týká hlavně zaměstnanců na přepážkách. Kolik lidí propustí v této vlně v Olomouckém kraji při ohlášeném rušení celkem 20 pošt v regionu, není v tuto chvíli zcela jasné.

„Jednání jsou ještě v některých městech naplánovaná na tento i příští týden. Takže finální data ještě stále nejsou k dispozici,“ sdělil v úterý odpoledne mluvčí České pošty v Ivo Vysoudil.

Město má zájem o palác

V Olomouci je nejvíce sledovaná situace kolem pobočky na Horním náměstí. Na seznamu rušených pošt zůstala i po jednání zástupců České pošty s vedením města. Pokud se nic nezmění a pošta bude palác v historickém centru nabízet jako nepotřebný majetek, vedení města dalo najevo, že Olomouc by měla o budovu zájem.

„Žádné interní informace nemáme. Jestli bude na Horním náměstí fungovat pošta i nadále, to nevíme. Víme, že město by mělo o objekt zájem, ale jestli by provozovalo i poštovní přepážky v rámci Pošta Partner Plus, nebo co by bylo, to asi ještě neví nikdo. Naději si ale uchováváme,“ dodaly zaměstnankyně pošty.

Poštovní palác na Horním chce získat město. Seznam rušených poboček se nemění

Město bude muset vyřešit umístění dopravní agendy, protože z objektu ve Vejdovského ulici má podle oznámení krajského ředitelství Policie ČR odejít. V prostorách pošty na Horním náměstí by pak teoreticky mohlo být v nějaké podobě umožněno zachování služeb pošty a zároveň by zde mohla být zřízena přepážkové pracoviště dopravní agendy magistrátu.

Desítky propuštěných doručovatelů v kraji

Česká pošta v rámci organizačních změn plánuje ještě další propouštění, které se má dotknout zejména doručovatelů. Konkrétně v Olomouckém kraji má v rámci této vlny k 1. srpnu dostat výpověď 69 zaměstnanců. Jde většinově o pozice doručovatelů listovních a balíkových zásilek, ale také o operátory v logistice.

Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil počet potvrdil. „Nicméně toto je maximální možný počet typových pozic, reálně bude lidí, kteří odejdou, méně,“ upozornil.

Desítky propuštěných doručovatelů v kraji. Pošta potvrdila počet výpovědí

Česká pošta chce na Olomoucku uzavřít tyto pobočky:



OLOMOUC

Horní náměstí 27

Náves Svobody 41 – Holice

Kyselovská 74 – Slavonín

Raisova 8 – Nemilany

Pavlovická 38 – Pavlovičky

Litovelská 1 – Nová Ulice

Hněvotínská 1 – u FN Olomouc



LITOVEL

Chudobín

Unčovice



ŠTERNBERK

Bojovníků za svobodu 7



UNIČOV

Střelice