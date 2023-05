Česká pošta po jednáních se starosty na Olomoucku neupravila seznam poboček, které chce zlikvidovat. Jako alternativu pro obce, kde bude úřadovna zrušena, nabídne model pošta Partner Plus. Náklady by hradila města. Olomouc s rušením pošty na Horním náměstí nesouhlasí, stejně tak se zavřením pobočky v Holici. Vedení města je podle primátora Miroslava Žbánka zároveň připraveno jednat o dalším osudu paláce na Horním náměstí, kde sídlí pošta Olomouc 8, a jeho případném nabytí městem.

Pošta na Horním náměstí v Olomouci | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„V případě Uničova, Šternberka a Olomouce schůzky se zástupci obcí proběhly a na rozhodnutích České pošty se nic nemění,“ sdělil v pátek Olomouckému deníku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil s tím, že zrušená bude nakonec i pobočka v Litovli-Chodobíně, kde si vedení města dělalo velké naděje.

Konečný seznam poboček určených ke zrušení chce Česká pošta podle mluvčího zveřejnit začátkem května.

V Olomouci plánuje státní podnik zrušit polovinu stávajících poboček. Na seznamu podle pošty zůstává pobočka na Horním náměstí i úřadovnu v Holici.

„Žádné další schůzky s představiteli Olomouce v tuto chvíli naplánované nejsou,“ sdělil v pátek mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

S rozhodnutím podniku vedení města zásadně nesouhlasí. Proti rušení úřadovny na Horním náměstí podepisovali lidé petici. Město navrhovalo výměnu pobočky na Horním náměstí za pobočku na náměstí Republiky.

„Jsem stále více roztrpčen tím arogantním přístupem, že už je rozhodnuto a že se s námi nikdo o ničem nechce bavit,“ reagoval v pátek primátor Olomouce.

„Oficiálně jsem odeslal dopis na vedení České pošty a ministrovi (vnitra Vít Rakušan, pozn.red.) v kopii s tím, že závěr z našeho jednání, který jsme přednesli krajském manažerovi pošty, za město byl takový, že odmítáme rušení pošty v Holici z toho důvodu, že nenaplňuje poštou stanovená kritéria. Stejně tak u pošty na Horním náměstí trváme na tom, co jsme přednesli,“ uvedl primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Dopravní agenda na náměstí?

Vedení města je podle něj zároveň připraveno jednat o tom, co se bude dít s objektem pošty na Horním náměstí.

„Deklarovali jsme, že máme zájem jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, že bychom tuto budovu jako město rádi nabyli,“ sdělil Olomouckému deníku.

Město brzy bude muset vyřešit umístění dopravní agendy, protože z objektu ve Vejdovského ulici má podle oznámení krajského ředitelství Policie ČR odejít.

Ve stávajících prostorách pošty na Horním náměstí by pak teoreticky mohlo být v nějaké podobě umožněno zachování služeb pošty a zároveň by zde mohla být zřízena přepážkové pracoviště dopravní agendy magistrátu.

Pokud by rozhodnutí České pošty zrušit pobočku na Horním náměstí nic nezvrátilo, standardní postup státního podniku v případě nepotřebných budov je takový, že nemovitost nejprve nabídne obci, a to za odhadní cenu, a pokud neprojeví zájem, jde objekt do otevřené e-aukce.

Děkujeme, Česká pošto!

Roztrpčení z vývoje jednání o rušených poštách neskrýval ani starosta Litovle Viktor Kohout. Věřil, že poštu v Chudobíně uhájí.

„Informaci mám zhruba 10 minut. Prakticky nám nijak nepomohli. Děkujeme, Česká pošto!“ reagoval v pátek dopoledne.

„Naše argumenty posoudili s tím, že pošta nebude zachována, ale bude nabídnuta městu služba pošta Partner Plus, což ale znamená, že většinu nákladů by muselo táhnout město. V rozpočtu s tím nepočítáme, podmínky a náklady neznáme. Budeme dále jednat a rozhodnout musí zastupitelstvo,“ zdůraznil.

Upravený Partner Plus

V případě modelu pošta Partner Plus nejde o klasickou Poštu Partner, kde pobočku dotuje pošta. Podnik tuto formu nenabízí obcím místo rušených poboček, protože by to nedávalo ekonomicky smysl. Primárně byly pošty Partner Plus určeny developerům, kteří usilovali o to, mít v obchodním centru poštu, kterou si ale musejí celou platit.

„Program pošta Partner Plus se snažíme upravovat tak, aby to bylo pro obce zajímavější. Aktuálně se na tom pracuje – je to například nabídka místo pobočky v Chudobíně,“ sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Na modifikované podmínky verze Plus čekají kromě Litovle také ve Šternberku a Uničově.

„K této variantě máme přislíbené podklady a konečné slovo bude mít zastupitelstvo,“ uvedl starosta Šternberka Stanislav Orság.

„Až pošta sdělí, za jakých podmínek bude možné provozovat poštu Partner Plus, jsme připraveni o tom jednat,“ přidal se také starosta Uničova Radek Vincour.

Starostové zároveň ujistili zejména seniory, že v rámci možností města budou hledat řešení, jak jim situaci ulehčit.

„Podporou služebnosti se budeme zabývat formou, která je v možnostech města, tedy například senior taxi, objednání na konkrétní čas a podobně. Zároveň budeme tlačit, aby na poště byla lepší služebnost v době výplat důchodů, nevznikaly zde fronty,“ vyjmenovával starosta Vincour.

Česká pošta chce uzavřít tyto pobočky:



OLOMOUC

Horní náměstí 27

Náves Svobody 41 – Holice

Kyselovská 74 – Slavonín

Raisova 8 – Nemilany

Pavlovická 38 – Pavlovičky

Litovelská 1 – Nová Ulice

Hněvotínská 1 – u FN Olomouc



LITOVEL

Chudobín

Unčovice



ŠTERNBERK

Bojovníků za svobodu 7



UNIČOV

Střelice