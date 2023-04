Seznam rušených poštovních úřadoven na Olomoucku dál platí beze změny. Takový je nyní stav jednání o zachování dvou poboček v Olomouci a dvou v Litovli, které s Českou poštou tento týden zahájila olomoucká a litovelská radnice.

Pošta na Horním náměstí v Olomouci. Vlastníkem paláce je stát, právo hospodařit s majetkem je v rukou České pošty. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Vedení Olomouce na středečním jednání s Českou poštou žádalo výměnu rušené frekventované pobočky na Horním náměstí za menší a méně vytíženou poštu na náměstí Republiky. Radnice také usiluje o zachování pobočky na velkém předměstí Holice, při jejím zavření se mimo jiné obává i nárůstu dopravní zátežě v okolí pošty u hlavního nádraží.

Jednání s vedením města potvrdil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil, zatím však bez nějakého posunu.

„V případě Olomouce byly zástupci České pošty předloženy důvody pro výběr rušených poboček. Prozatím k žádné změně nedošlo a stále platí původní plán,“ řekl v pátek mluvčí pošty Olomouckému deníku.

Litovel bojuje za Chudobín

Podobně za zachování dvou poboček bojuje vedení Litovle. Město má od července přijít o poštu v Chudobíně a Unčovicích.

"Pokud se týká Litovle, byly České poště předloženy argumenty pro zachování pobočky v Chudobíně. Situaci v této lokalitě prověřujeme, rozhodnutí v tomto případě zatím nepadlo,“ sdělil Ivo Vysoudil.

Od minulého týdne je podle starosty Litovle Viktora Kohouta na vedení města ze strany litovelských občanů vyvíjený značný tlak, aby byla právě chudobínská pobočka zachována.

„Není den, kdy bych kvůli tomu neměl od našich občanů okolo deseti telefonátů. Někteří senioři mi už dokonce plakali do telefonu. V Chudobíně není obchod ani hospoda a lidé poštu zároveň mají za jakési místo k setkávání. Zejména pro starší spoluobčany je tam důležitý sociální aspekt i když tamní pobočku samozřejmě hojně využívají všechny generace,“ řekl Olomuckému deníku litovelský starosta s tím, že už během příštího týdne by měla Česká pošta vedení města vyrozumět o závěrečném verdiktu.

„Jsme si vědomi toho, v jaké situaci Česká pošta je. Chápeme, že úspory jsou nutné. Nicméně si nemyslíme, že je rozhodnutí o zrušení pošty v Chudobíně správné. Argumentem je, že Litovel má tři pošty. Jenže zároveň také máme jedenáct místních částí, některé jsou přitom od města vzdálené až třináct kilometrů,“ upozornil starosta Kohout.

Pokud by byla zrušena vytížená pobočka v Chudobíně, která je spádová pro téměř tři tisícovky obyvatel z několika okolních obcí, museli by lidé dojíždět na pět kilometrů vzdálenou poštu do Litovle.

„Už teď se tam tvoří fronty, lidé čekají čtvrt hodiny než se dostanou na řadu. Navíc tam chybí parkovací místa, došlo by k přetížení už tak husté automobilové dopravy,“ vyjmenoval dopady Viktor Kohout.

Česká pošta již dříve avizovala, že po jednáních s vedením měst a obcí může dojít k výměně poboček určených ke zrušení za předpokladu, že připomínky měst budou takzvaně zapadat do tří základních rámců rušení poboček – legislativního, ekonomického a proklientského. Stále platí, že po celé celé České republice bude k 1. červenci bez náhrady zrušeno 300 poboček.