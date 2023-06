Z Vejdovského se musí přemístit šest desítek úředníků vykonávajících agendu v přenesené působnosti státu poté, co město dostalo od krajské policie výpověď z nájmu prostor, a to k 31. prosinci letošního roku.

„Toto jednání bylo propojené s osudem dopravně správních agend na Vejdovského. Posunuli jsme se v jediné věci, a to bylo stanovisko krajského ředitelství policie, které se nyní bude formovat do návrhu usnesení vlády, aby se o další tři roky prodloužila možnost bezúplatného užívání současné ‚dopravky‘,“ uvedl Žbánek.

Pošta chystá komerční prodej

Na rozhodnutí České pošty zrušit pobočku na Horním náměstí nic nezměnilo ani úterním jednání v Praze. Státní podnik nyní bude standardně připravovat komerční prodej této lukrativní nemovitosti, kterou pošta zařazuje do nepotřebného majetku.

„Dohodli jsme se, že poté, co bude nemovitost oceněna, chceme dále jednat o jejím nabytí,“ sdělil primátor.

Pošta by za palác na Horním mohla dostat přes 100 milionů. Co tam může být

Partner Plus v režii města

Protože převod nebude možný bezúplatně, vedení města navrhlo řešení.

„Pokud by nám stát od tržní ceny odečetl náklady na zřízení úřednických míst pro 61 úředníků dopravně správních agend, což je podle metodiky ministerstva vnitra 60 milionů korun, zbytek ceny bychom i doplatili,“ popisoval Žbánek.

Město současně nabídlo, že by na svoje náklady provozovalo v budově na Horním náměstí v omezené podobě Poštu Partner Plus. Pošta by tak případně mohla ušetřit na nájmu, který platí na náměstí Republiky, a tamních provozních nákladech.

„Během relativně krátké doby, cca 10 let, by se vrátily i prostředky, které by nám nyní stát dal jako slevu na ceně nemovitosti,“ poukázal primátor.

Výpovědi na poštách v Olomouci: "Na holičkách nás nenechali, práci máme"

Schůzky se zúčastnili i zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rozhodnutí o transakci se však musí přenést na úroveň vlády.

„Požádáme o schůzku na úrovni ministra vnitra a následně vlády, aby tento postup odsouhlasila,“ dodal primátor Žbánek.

Příprava na zavření

Na rušení poboček se již Česká pošta připravuje. U většiny úřadoven již podnik ukládá listovní zásilky a balíky na nástupnické pošty.

„Všechny ostatní služby jsou k dispozici až do 30. června, kdy se pobočky trvale uzavřou,“ sdělil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

"Bude tady hotel!" Naštvaní Olomoučané spekulují o osudu pošty. Má ještě šanci?

V souvislosti s redukcí pobočkové sítě připravil podnik informační kampaň. Poskytuje informace o nástupnických poštách za zrušené pobočky a tipy, jak zefektivnit využívání služeb.

„Na pobočkách, které budou od 1. července uzavřené, jsou k dispozici informační materiály, které popisují, kde se bude nacházet nástupnická pošta a do jakého data budou na stávající pobočce fungovat jednotlivé služby,“ uvedl mluvčí.

Například pobočku na olomouckém Horním náměstí mohou klienti naposledy navštívit 30. června, otvírací doba je ale omezena pouze na jednu hodinu, a to od 8 do 9 hodin.