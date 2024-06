Palác na olomouckém Horním náměstí, kde vloni zavřela poštovní pobočka, se při středeční aukci podařilo České poště prodat. Minimální cena nemovitosti byla stanovena znaleckým posudkem na 130 milionů korun. Vítěz nabídl 130,5 milionu.

Budova České pošty na Horním náměstí v Olomouci. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Podle informací Olomouckého deníku je kupujícím firma z Olomouce.

Česká pošta ve středu potvrdila, že do elektronické aukce se přihlásilo několik zájemců.

„Vítěz e-aukce nabídnul 130,5 milionu korun,“ informoval po poledni mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

O tom, kdo by mohl mít zájem o palác v historickém jádru města, se v Olomouci od počátku čile spekulovalo.

Podle informací Olomouckého deníku je vítězem aukce olomoucká s.r.o, což Česká pošta po aukci odmítla potvrdit. K vítězi dražby se státní podnik nevyjádřil.

„Identitu nového majitele zveřejníme po zápisu do katastru,“ uvedl mluvčí.

Makléř: Pod 100 milionů by to bylo špatně

Podle experta na olomoucký realitní trh, ředitele Hanácké realitní kanceláře Petra Korytara, státní podnik neprodal tento svůj nepotřebný majetek špatně, pokud jde o výslednou částku.

„Cokoliv by bylo pod 100 milionů, tak by to bylo špatně prodané a dobře koupené,“ reagoval ředitel Korytar.

„K možnému využití objektu? Všichni Olomoučáci budou jistě rádi, když tam bude něco funkčního, co pomůže oživit centrum Olomouce jako takové,“ poznamenal.

Průjezd přes cizí areál

Osmipodlažní budova, v níž do července loňského roku sídlila pobočka České pošty, se prodala s pozemkem o výměře 1101 metrů čtverečních.

„Budova je situovaná v samém centru krajského města, která je ovšem v památkové péči, což částečně zhoršuje a prodražuje rekonstrukce,“ stojí v dokumentu k nabídce.

Je zde i důležitá poznámka, že do objektu není přímý vjezd do dvora z veřejné cesty. Průjezd je umožněn přes cizí areál.

Objekt není prázdný. Pošta vyklidila prostory, které sama využívala. V nabízeném paláci sídlí soukromá škola, jsou zde byty s nájemníky a v nebytových prostorách v přízemí je v provozu kavárna.

„V prodané nemovitosti je část prostor pronajata formou nájemní smlouvy, kde práva a povinnosti přechází na nového majitele. Nyní bude po vypořádání kupní ceny uzavřena kupní smlouva a proveden vklad do katastru nemovitostí,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel divize sdílené služby České pošty.

Radnice dala přednost Ladově

O budovu na Horním náměstí měla zájem radnice, která potřebuje vyřešit chybějící kapacity pro úředníky. Jako vhodnější se však ukázaly prostory v Ladově ulici - s lepší dopravní dostupností a parkovacími místy. I tohoto majetku se bude pošta v rámci transformace zbavovat. Za nemovitosti v Hejčíně s celkovou výměrou pozemků bezmála 13 tisíc metrů čtverečních by chtěl podnik utržit 119 milionů korun.

„Česká pošta bude využívat po prodeji cca čtvrtinu objektu na základě nájemní smlouvy, provoz pošty bude zachován,“ ujistil klienty Vysoudil.

Na prodej jsou také prostory zrušené pobočky v Litovelské ulici s minimální kupní cenou 3 080 000 korun. Aukce již má termín: 19. června. Na prodej by brzy měla být i budova v Raisově ulici v Nemilanech.

V Olomouci k 1. červenci 2023 uzavřela Česká pošta celkem sedm svých poboček. V části z nich byla v pronájmu.